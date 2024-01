Biblioteca Central de Santa Bárbara recebe melhorias

Serviços acontecem em período com menor frequência do público no local

A Prefeitura de Santa Bárbara iniciou serviços de nova cobertura, pintura e manutenção interna da Biblioteca Central, aproveitando o período com menor frequência de estudantes e do público em geral.

Em reforma, biblioteca possui acervo de quase 60 mil livros, Wi-Fi gratuito aos frequentadores e espaços para leitura – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Equipes de trabalho atuarão na retirada de esquadrias e fechamento de vãos, substituição de paredes e forros de gesso, instalação de novas estruturas para cobertura, calhas, rufos e pintura externa.

Inaugurada no dia 26 de janeiro de 2019, a Biblioteca Municipal “Profª Maria Aparecida de Almeida Nogueira”, que está localizada no Complexo do Novo Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, é uma obra com conceito moderno.

São mais de 500 metros quadrados de área construída, acervo de quase 60 mil livros, Wi-Fi gratuito aos frequentadores, novos espaços para leitura, estudo, convivência, contação de histórias e estímulo ao hábito de ler.