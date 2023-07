Bianca Andrade revela diagnóstico de TDAH: Me atrapalha bastante

Bianca Andrade revelou que tem TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) nesta sexta-feira, 28. A influenciadora falou sobre o assunto em seu Instagram.

Bianca estava compartilhando detalhes da sua manhã quando refletiu sobre a importância da rotina em sua vida e como o diagnóstico pode dificultar isso.

“Fatos sobre mim: eu gosto muito de disciplina! Dormir cedo, acordar antes de todo mundo, ter meu tempo pra ler, estudar, ter tempo de qualidade com meu filho, treinar todo dia, comer saudável, trabalhar com inteligência e estratégia”, declarou.

“Nem sempre consigo dar conta de tudo, até porque o TDAH me atrapalha bastante, mas eu gosto muito de dar vários checks no meu dia, me faz um bem danado”, relatou. A influenciadora não deu detalhes sobre quando teve o diagnóstico.

Recentemente, Bianca Andrade chamou atenção nas redes sociais por adquirir uma casa de R$ 18 milhões que tinha um aquário com tubarões. Em vídeo de tour no canal, ela revelou que liberou os animais. “Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivesse profissionais para cuidar deles”, disse.