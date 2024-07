Biah Rodrigues, mulher de Sorocaba, sofre complicações em parto de gêmeos

A modelo Biah Rodrigues, mulher do cantor Sorocaba, relatou ter sofrido complicações durante o parto dos filhos gêmeos, Angelina e Zion. O casal anunciou a chegada dos bebês na última sexta, 12, e, neste sábado, 13, Biah contou que precisou ser internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Segundo ela, sua pressão sofreu uma alta significativa após o nascimento dos filhos. “Preocupou os meus médicos, mas eles tomaram a decisão correta. Eu não tinha noção dos riscos, só pensava em quando iria ver os meus bebês”, escreveu em stories no Instagram.

Um dos bebês, Zion, também precisou ser levado à UTI. A modelo relatou o sentimento que teve em não conseguir ficar com os filhos depois do parto. “Sair por um lado e ver eles saindo de outro foi a pior sensação da minha vida. Um sentimento de vazio tomou conta do meu coração”, disse.

Biah contou que ela e Zion já receberam alta da UTI. A modelo e Sorocaba são casados desde 2019 e anunciaram a gravidez dos gêmeos em janeiro. Eles também são pais de Theo, de 4 anos, e Fernanda, de 2.