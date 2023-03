Bia Miranda anuncia término e diz que viveu relacionamento abusivo

Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14 e neta de Gretchen, anunciou o fim de seu relacionamento com Gabriel Roza durante a madrugada desta terça-feira, 28.

“Gente, eu não traí o Gabriel. O que acontece é que ele só sabia reclamar, não fazia nada, não me ajudava, só sabia gastar dinheiro que eu conquistei com meu trabalho e por mérito totalmente meu. Ele começou a me maltratar, xingar e também quase me agrediu no quarto. Depois disso, tomei a decisão de terminar nosso relacionamento e seguir sozinha daqui por diante. Estou feliz com minha decisão, e em paz”, escreveu a jovem de 18 anos no Twitter.

No Twitter e em vídeos nos stories do Instagram, Bia ainda afirmou que o ex-namorado havia roubado seu carro e tirado dinheiro de uma conta bancária que os dois dividiam.

Gabriel Roza se pronunciou por meio dos stories e negou as acusações. “E assunto de bater nela, isso é tudo mentira. Não sei por que ela está fazendo isso tudo. Ela terminou comigo por algo e está colocando essas mentiras todas na internet”, disse.

Mais tarde, a influenciadora voltou a se pronunciar por meio de sua assessoria de imprensa. Ela afirmou que percebeu que vivia uma relacionamento abusivo e decidiu encerrar a relação quando estivesse “em segurança” em um hotel de São Paulo.

“Todavia, Gabriel veio para o estado, sem convite ou autorização de Bia Miranda, na tentativa de forçar uma reconciliação. Ocorre que, após o comunicado, o mesmo extremamente alterado subtraiu o veículo de Bia Miranda à força, agredindo fisicamente sua assessora que tentou impedir”, diz a nota. A equipe ainda afirma que o corpo jurídico de Bia está “tomando todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis”.

Roza repostou o pronunciamento no seu stories e, mais uma vez, negou as informações. Algumas horas depois, ele compartilhou uma publicação de um perfil no Instagram que expôs vídeos de Bia beijando um homem em uma balada. “Deus é bom o tempo todo, mais uma livramento. Era esse cara que eu peguei ela conversando no Whatsapp, eu nunca estive errado”, escreveu.