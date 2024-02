Beyoncé revela data de lançamento de álbum country e lança 2 novas músicas

A cantora Beyoncé anunciou para o dia 29 de março, o lançamento de um álbum country. A artista ainda disponibilizou no último domingo, 11, duas músicas: Texas Hold ‘Em e 16 Carriages, que devem integrar as 16 faixas da segunda parte do projeto de três atos, sequência do Renaissance, lançado em 2022.

Conhecida pelo sigilo em seus trabalhos, a artista ainda não revelou o título do novo álbum. No entanto, diferente do Renaissance, que homenageia a house music, o novo projeto deve ser inteiramente country.

A teoria é que a trilogia seja finalizada posteriormente com outro disco, mas de rock.

“Eu amo esse disco há anos, agora estou tão feliz que vocês possam ouvir. É incrível!”, escreveu Tina Knowles, mãe de Beyoncé, no Instagram. Todos os atos teriam sido gravados durante a pandemia.

A cantora já vinha dando sinais, por meio da moda, de que exploraria o estilo musical. Este ano, na 66ª edição do Grammy, a artista estava vestida com roupas e acessórios característicos do gênero, como chapéu de caubói.

Beyoncé também apareceu com um chapéu preto no Super Bowl do domingo, minutos antes do anúncio do álbum.

Uma curiosidade apontada por fãs, é a suposta ligação entre o lançamento do novo projeto e o aniversário de Salvador serem na mesma data.

Em dezembro de 2023, Beyoncé apareceu de surpresa na capital baiana para o lançamento do filme da turnê Renaissance nos cinemas. “Ela não é boba e nem inocente”, escreveu um fã.

A música Texas Hold ‘Em pode ser conferida no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=238Z4YaAr1g