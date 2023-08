‘Besouro Azul’ tem pior estreia da DC no ano, mas ultrapassa ‘Barbie’ em bilheterias nos EUA

O longa Besouro Azul, da DC, decepcionou no final de semana de estreia. O filme, que arrecadou apenas US$ 25 milhões – cerca de R$ 123 milhões, conforme a cotação atual – nos Estados Unidos e US$ 43 milhões – ou R$ 214,5 milhões – mundialmente, teve a pior estreia do ano da companhia.

A informação foi revelada pela Variety. Apesar do resultado, foi o suficiente para que a produção estrelada por Xolo Maridueña e Bruna Marquezine destronasse Barbie, longa com maior arrecadação por quatro semanas consecutivas.

À revista, a Warner Bros disse que considera que a baixa bilheteria foi uma das consequências da tempestade tropical Hilary, principalmente no sul da Califórnia. A produção de Besouro Azul custou mais de US$ 100 milhões.

O longa é o terceiro filme da DC a decepcionar nas bilheterias este ano, conforme a Variety. Shazam! Fúria dos Deuses e The Flasharrecadaram apenas US$ 30,1 milhões e US$ 55 milhões na estreia, respectivamente.

Oppenheimer, filme estrelado por Cillian Murphy e dirigido por Christopher Nolan, ficou em terceiro lugar nas bilheterias norte-americanas. O longa já ultrapassou Interestelar e se tornou o quarto filme com maior bilheteria do diretor.