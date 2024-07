Bernardo Busnello volta na 12ª temporada de ‘Reis’ na pele do príncipe Atai

Foi em “Reis” que Bernardo Busnello ganhou seu primeiro papel na televisão, na quarta temporada, como Ozém, irmão do protagonista Davi, interpretado por Gabriel Vivan na época. Curiosamente, a novela bíblica da Record garantiu um novo personagem para Bernardo, quase dois anos depois. O ator se prepara para voltar ao ar na 12ª leva de episódios da trama, agora como o príncipe Atai, que já começou a aparecer na fase passada da história.

Atai é um dos sete filhos do rei Roboão, vivido por Heitor Martinez no folhetim. “Como descrito pelo próprio pai, ele se destaca por ser um estrategista nato”, defende Bernardo. Ao longo de sua trajetória, o príncipe tenta encontrar seu espaço na família.

“Atai não é o primogênito e nem o preferido dentre os irmãos. Sempre tentando calcular as inúmeras possibilidades e consequências dos problemas que enfrenta, ele busca entender os dois lados da moeda e se certificar de que o que pensa está correto”, analisa seu intérprete.

Bernardo começou a estudar interpretação na Escola Machado Nascimento, ainda em Porto Alegre. Lá, fez seus primeiros projetos profissionais, como a webserie “Existem Lobos no Sótão”, dirigida por Eduardo Gil. Mas, em função do trabalho na tevê, se mudou para o Rio de Janeiro em 2022. “Participei de um concurso de teatro na época da escola e fui o protagonista da minha sala. Acabei me envolvendo bastante no desenvolvimento da peça e, desde lá, comecei a correr atrás de diferentes formas de amadurecer como artista”, lembra.

Apesar de não se tratar de uma estreia e de já ter inclusive estado no elenco de “Reis” antes, Busnello não disfarça o frio na barriga que sente nesta nova fase de seu trabalho. O fato de se tratar de uma época tão distante já era algo que o instigava, mas outro detalhe chamou sua atenção assim que foi chamado para o papel.

“O Atai faz parte da família real da época. Por estar nessa posição social, fica ainda mais interessante entender e viver os comportamentos e desafios de um príncipe que tem de lidar com as divergências do reino. Ou até mesmo ir à frente de uma guerra se for preciso”, valoriza. A Record ainda não definiu a data de retorno de “Reis” à programação do canal aberto.