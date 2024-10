Bento Veiga, o DJ Inácio, de ‘Pedaço de Mim’, valoriza discussão sobre inclusão e acessibilidade

Representatividade é fundamental na televisão. No entanto, não basta abrir espaço para determinados grupos: é preciso que eles sejam tratados com respeito e com abertura para que sirvam de inspiração a outras pessoas. Bento Veiga viveu isso enquanto gravava “Pedaço de Mim”, melodrama da Netflix. Na pele do cego Inácio, ele sente que conseguiu tocar o público em geral, mas especialmente as pessoas com alguma deficiência. “Elas vêm falar comigo que estão se sentindo representadas. Inácio é retratado com força e não como um ‘coitadinho’, forma como, muitas vezes, as PCDs são representadas. Inácio é a única PCD em ‘Pedaço de Mim’ e também a que mais mostra afeto e equilíbrio. Sua condição não o define”, vibra o carioca, que tem 27 anos.

Na história, Inácio é um jovem feliz que trabalha como DJ. Quando “Pedaço de Mim” começa, o personagem é um adolescente com baixa visão e interpretado por Vitor Valle. O diagnóstico é de retinose pigmentar, uma doença rara, de causa hereditária, que prejudica a formação da imagem pela retina, comprometendo a visão. Depois de uma passagem de tempo, Inácio já perdeu toda a visão, encontrando na música uma maneira de se expressar e enxergar a vida com outros olhos. “Chamou minha atenção o personagem ter exatamente a mesma condição que a minha, coincidentemente. Além de toda a complexidade e beleza do roteiro e das histórias das pessoas que estavam ali comigo”, lembra Bento.

A chance de interpretar Inácio em “Pedaço de Mim” surgiu a partir de uma entrevista realizada com ele para auxiliar na construção da personagem. Com ela, veio a oportunidade de fazer um teste. “As características e vivências entre mim e a personagem eram próximas. Fui bem no teste, a ponto de ser o escolhido para contar essa história”, conta, orgulhoso. Outro ponto une Inácio e seu intérprete: a música. “Desde quando comecei a aprender instrumentos e passei a tocá-los, veio um fascínio. Era quase uma necessidade de me expressar”, explica ele, que é cantor e compositor.

Para interpretar Inácio, Bento buscou suas principais referências em casa. Não só na própria experiência, mas especialmente na do próprio pai, que assim como Inácio, também perdeu toda a visão. Já em relação ao trabalho do personagem, sua própria rotina profissional ajudou bastante. “Conforme perdemos a visão, ampliamos outros sentidos. Um deles é a audição. Sem dúvida, o desenvolvimento de outros sentidos me auxilia, me desenvolve e traz a acessibilidade na hora de compor ou cantar, por exemplo”, avalia.

Nome completo: Pedro Veiga Coelho Teixeira. “Bento é da minha família, mas não entrou no meu sobrenome e eu peguei mesmo assim”.

Nascimento: 20 de fevereiro de 1997, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: “Destaco minha cena com a Palomma Duarte, em que Inácio quer se mudar, mas tem a superproteção da mãe e toda a conversa entre os dois. Foi a que mais me tocou”.

Interpretação memorável: Eduardo Sterblitch como Sérgio na série “Os Outros”, do Globoplay.

Momento marcante na carreira: “Quando toquei no Circo Voador, uma lendária casa de shows no coração da Lapa, Rio de Janeiro”.

O que falta na televisão: “Programas com a nossa música, para todos os gostos e com espaço para o tradicional e o novo”.

O que sobra na televisão: “Programas vazios de fofocas e de vendas aleatórias”.

Com quem gostaria de contracenar: Tony Ramos.

Ator: Wagner Moura.

Atriz: “Giulia Veiga, minha irmã”.

Novela: “A Favorita”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo entre 2008 e 2009.

Vilão marcante: Bia Falcão, papel de Fernanda Montenegro em “Belíssima”, novela de Silvio de Abreu, exibida originalmente pela Globo entre 2005 e 2006.

Personagem mais difícil de compor: “Difícil é o que a gente ainda não fez. É sempre o próximo”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que papel gostaria de representar: Simba, da franquia “O Rei Leão”.

Filme: “O Rei Leão”, dirigido por Roger Allers e Rob Minkoff e lançado em 1994.

Autor: João Emanuel Carneiro.

Diretor: Maurício Farias.

Vexame: “Uma vez, deu problema no som do palco para o público, mas a gente escutava no retorno. Sem saber, continuamos a tocar, nos empolgar e pular, animados! E a plateia quieta, ficando impaciente. Só percebemos depois de uma música inteira, sem graça por não animar ninguém”.

Mania: “De quando inicio uma música, não parar de cantar ela por nada”.

Medo: “De rato”.

Projeto: “Lançar minhas músicas, minhas composições, fazer show e tocar e cantar durante muito tempo por esse Brasil e, quem sabe, pelo mundo”.

“Pedaço de Mim” – Netflix.