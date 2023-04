Benicio del Toro é homenageado dos Prêmios Platino em Madri

O abraço de Benicio del Toro em Ricardo Darín, pouco antes de subirem ao palco montado no Hotel Intercontinental em Madri, o primeiro como homenageado do ano dos Prêmios Platino, e o segundo como ganhador do troféu de melhor ator pelo público por Argentina, 1985, é um símbolo do que o evento, em sua décima edição, representa: um encontro de diretores, produtores, roteiristas e atores do audiovisual ibero-americano.

A cerimônia de premiação será realizada neste sábado, 22, com exibição ao vivo do Canal Brasil, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Hoje, houve uma coletiva de imprensa com Del Toro, que nasceu em Porto Rico. Ele se disse orgulhoso de suas origens latino-americanas. “A primeira coisa que me pediram em Hollywood foi que mudasse meu nome”, contou. “Há muitos estereótipos envolvendo os latinos. Em algum momento decidi que, se ia interpretar estereótipos, ia buscar a complexidade e humanidade dos personagens. Tive oportunidade de trabalhar com diretores, roteiristas e produtores que me escutavam para dar uma dimensão aos personagens.”

Também foi hoje a entrega dos prêmios do público. A colombiana Notícia de um Sequestro, criada por Rodrigo García e Andrés Wood, foi eleita a melhor série, com Natália Oreiro (Santa Evita) e Guillermo Francella (Meu Querido Zelador) como melhores atriz e ator de TV respectivamente. No cinema, Argentina, 1985, de Santiago Mitre, foi escolhido pelo público como o melhor filme do ano, com Ricardo Darín levando melhor ator pelo mesmo longa, e Laia Costa (Cinco Lobitos) como melhor atriz. “Não há nada melhor do que um prêmio do público porque o circuito se encerra com ele. Trabalhamos para os espectadores”, disse Darín.

Na cerimônia deste sábado, Argentina, 1985 é o grande favorito, com 14 indicações. Na categoria melhor filme de ficção, ele concorre com os espanhóis Alcarràs, de Carla Simón, e As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, e com o mexicano Bardo, Falsa Crônica de Meias Verdades, de Alejandro González Iñárritu.

Nenhum brasileiro ou português está indicado. Caberá ao ator Alejandro Claveaux (Rensga Hits!), em apresentação com a cantora Letrux (que substitui Laila Garin, que não pôde viajar por problemas pessoais), representar o Brasil na cerimônia. “Tem uma ansiedade, uma expectativa, mas acho que vai ser bem legal, bem bonito”, disse Claveaux em entrevista ao Estadão. “Queria muito conhecer o prêmio, quem sabe um dia eu possa vir como indicado. Acho importante porque os países se encontram, rola uma comunicação entre todos. E isso fortifica muito e potencializa todas as produções. O prêmio tem esse lugar de encontro.”

Para a colombiana Carolina Gaitán, uma das apresentadoras, esse é o ponto forte dos Prêmios Platino. “É muito bom estar aqui, junto com tanta gente com o mesmo propósito, que é enaltecer nossas histórias, atores, personagens, diretores”, afirmou ao Estadão a atriz, que faz a voz original de Pepa em Encanto. Foi o mesmo que disse o ator cubano Jorge Perugorría, que trabalhou no Brasil com diretores como Tizuka Yamasaki e Ruy Guerra e lamentou a ausência de produções nacionais. “Espero que o cinema brasileiro volte forte depois de tempos difíceis”, afirmou ele.

Confira os indicados aos Prêmios Platino:

Melhor Filme Ibero-americano de Ficção

Alcarràs (Espanha)

Argentina, 1985 (Argentina)

As Bestas (Espanha)

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades (México)

Melhor Comédia

Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades

Competência Oficial (Argentina)

Desconectados (Chile)

Granizo (Argentina)

Melhor Direção

Alejandro González Iñárritu (Bardo)

Carla Simón (Alcarràs)

Rodrigo Sorogoyen (As Bestas)

Santiago Mitre (Argentina, 1985)

Melhor Interpretação Masculina

Daniel Giménez Cacho (Bardo)

Luis Tosar (Às Margens, Espanha)

Peter Lanzani (Argentina, 1985)

Ricardo Darín (Argentina, 1985)

Melhor Interpretação Feminina

Aline Küppeheim (1976, Chile)

Antonia Zegers (El Castigo, Chile)

Laia Costa (Canção de Ninar)

Laura Galán (Cerdita, Espanha)

Magnólia Núñez (Carajita, República Dominicana)

Melhor Ator Coadjuvante

Carlos Portaluppi (Argentina, 1985)

Norman Briski (Argentina, 1985)

Luis Zahera (As Bestas)

Ramón Barea (Canção de Ninar)

Melhor Atriz Coadjuvante

Alejandra Fletcher (Argentina, 1985)

Carmen Machi (Cerdita)

Penélope Cruz (Às Margens)

Susi Sánchez (Canção de Ninar)

Melhor Música Original

Aránzazu Calleja (Canção de Ninar)

Cergio Prudencio (Utama)

Leonardo Heiblum e Alexis Ruíz (Los Reyes del Mundo, Colômbia)

Pedro Osuna (Argentina, 1985)

Melhor Roteiro

Alejandro González Iñárritu & Nicolás Giacobone (Bardo)

Isabel Peña & Rodrigo Sorogiyen (As Bestas)

Manuela Martelli & Alejandra Moffat (1976)

Mariano Llinás & Santiago Mitre (Argentina, 1985)

Melhor Montagem

Alberto Campos (As Bestas)

André Pepe Estrada (Argentina, 1985)

José M. G, Moyano (Modelo 77, Espanha)

Sebastián Hernández & Gustavo Vasco (Los Reyes del Mundo)

Continua após a publicidade

Melhor Direção de Arte

Eugenio Caballero (Bardo)

Francisca Correa (1976)

Micaela Saiegh (Argentina, 1985)

Pepe Dominguez del Olmo (Modelo 77)

Melhor Fotografia

Bárbara Álvarez (Utama)

Daniela Cajías (Alcarràs)

David Gallego (Los Reyes del Mundo)

Javier Juliá (Argentina, 1985)

Melhor Edição de Som

Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo, Yasmina Praderas (As Bestas)

Carlos García (Los Reyes del Mundo)

Federico Moreira (Utama)

Santiago Fumagalli (Argentina, 1985)

Melhor Animação

Águila y Jaguar: Los Guerreros Legendários (México)

El Paraíso (Argentina)

As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda (Espanha)

Unicorn Wars (Espanha)

Melhor Documentário



Bosco (Uruguai)

Eami (Paraguai)

El Caso Padilla (Cuba)

O Silêncio do Infiltrado (Guatemala)

Meu País Imaginario (Chile)

Melhor Filme de Estreia

1976 (Chile)

Canção de Ninar (Espanha)

La Hija de Todas Las Rabias (Nicaragua)

La Jauría (Colombia)

Utama (Bolívia)

Prêmio de Educação em Valores



Argentina, 1985

Canção de Ninar

El Suplente (Argentina)

Utama

Melhor Minissérie

Meu Querido Zelador (Argentina)

Iosi, O Espião Arrepentido (Argentina)

Notícia de un Sequestro (Colômbia)

Santa Evita (Argentina)

Melhor Interpretação Masculina em Minissérie

Daniel Giménez Camacho (Um Estranho Inimigo T2, México)

Guillermo Francella (Meu Querido Zelador)

Juan Diego Botto (Não Gosto de Dirigir, Espanha)

Juan Pablo Raba (Notícia de un Sequestro)

Melhor Interpretação Feminina em Minissérie

Claudia di Girolamo (42 Dias na Escuridão, Chile)

Cristina Umaña (Notícia de un Sequestro)

Natalia Oreiro (Santa Evita)

Paulina Gaitán (Detetive Belascoarán, México)

Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie

Alejandro Awada (Iosi, O Espião Arrepentido)

Andrés Parra (Detetive Belascoarán)

David Lorente (Não Gosto de Dirigir)

Rodrigo Celis (Notícia de un Sequestro)

Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie

Amparo Noguera (42 Dias na Escuridão)

Leonor Watling (Não Gosto de Dirigir)

Majida Issa (Notícia de un Sequestro)

Verónica Echegui (Intimidade)

Melhor Criador de Minissérie

Andrés Wood & Rodrigo García (Notícia de un Sequestro)

Daniel Burman (Iosi, O Espião Arrepentido)

Leonardo Patron (Coração Marcado)

Mariano Cohn & Gastón Duprat (Meu Querido Zelador)