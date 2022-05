Benedict Cumberbatch fará pausa na carreira após 2º filme de ‘Dr. Estranho’

O ator Benedict Cumberbatch pode fazer uma pausa na carreira após Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, segundo filme do herói.

Em entrevista ao IGN, na estreia do filme, o astro de Hollywood explicou como está ocupado entre atuação, ser pai e outras atividades, e que sua rotina “se torna um multiverso na vida real também”, e que por isso decidiu dar uma pausa na carreira.

Após aparecer como personagem de apoio em diversas produções da MCU, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura coloca o herói de encontro com diversas versões de si mesmo, mas talvez demore um pouco para que um terceiro filme aconteça.

Thor: Love and Thunder é o próximo grande lançamento, seguido de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, The Marvels, Guardiões da Galáxia 3 e Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

O chefe do MCU, Kevin Feige, chamou Strange de “âncora” do universo cinematográfico, e recentemente revelou que a equipe dele estava prestes a planejar a próxima década de filmes, então, é possível presumir que o herói tenha uma participação significativa no futuro, mesmo que por apenas alguns anos.

Cumberbatch recentemente foi nomeado ao Oscar por sua atuação em Ataque dos Cães, da Netflix, além de ter recebeu uma estrela na Calçada da Fama em Hollywood.