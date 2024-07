Belo reflete sobre vida sentimental após divórcio

Belo falou sobre sua vida sentimental durante participação no Caldeirão Com Mion neste sábado, 13. Recentemente, o cantor se divorciou de Gracyanne Barbosa, com quem foi casado por 16 anos.

“Até os percalços, as coisas que acontecem no meio do caminho, também servem para a gente amadurecer e, com certeza, levar isso para o nosso público. Eu sempre fui um cantor ligado à emoção, falei das coisas do amor, do coração”, disse.

Em seguida, Belo continuou: “Estou vivendo um sofrimento do coração, meu público sempre me abraçou, esteve comigo. Eles são o combustível para eu estar nesse palco.”

O cantor e Gracyanne Barbosa se separaram em 18 de abril de 2024. O processo de divórcio teve início no fim de 2023, e, segundo a influenciadora, não foi motivado por falta de amor, mas por falta de cuidado mútuo entre o casal.

No Caldeirão Com Mion, Belo participou como jurado de um quadro, e também cantou a música Derê ao lado de Lucio Mauro Filho, entre outros momentos.