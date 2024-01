‘Beekeeper – Rede de Vingança’ traz ação e suspense aos cinemas

Com estrela do gênero, filme começou a ser exibido na região na quinta-feira (11)

O protagonista é vivido por Jason Statham, astro renomado pelo seu desempenho em filmes de ação - Foto: Divulgação

Adam Clay é um homem aparentemente comum que esconde um grande segredo, a participação em uma poderosa organização clandestina chamada Beekeepers (apicultores). Ele tem seu passado exposto em uma perigosa conspiração e acaba perdendo uma pessoa querida, o que o motiva em uma busca frenética por vingança.

Essa é a sinopse de “Beekeeper – Rede de Vingança”, dirigido por David Ayer, de “Esquadrão Suicida” e “Marcados para Morrer”. O filme passou a ser exibido no Moviecom Cinemas, do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara, na quinta-feira (11) – data de estreia do longa, distribuído pela Diamond Films na América Latina.

Os “Beekeepers” são agentes de um programa especial sem hierarquia de comando, que trabalham sem piedade durante as circunstâncias mais extremas de emergência nacional.

Adam Clay é um apicultor profissional aposentado, forte e decidido, um homem solitário e de poucas palavras. Uma característica única do supersoldado, além das habilidades incríveis, é que não usa armas.

O diretor do longa explica: “Ele não vai pela vida portando uma arma”. Na história, Clay acaba com quase todos os seus adversários sem disparar um só tiro.

O protagonista é vivido por Jason Statham, astro renomado pelo seu desempenho em filmes de ação. Filho de Eileen Yates e Barry Statham, vinculados ao mundo do espetáculo e da arte, ele iniciou sua carreira na moda, mas queria ser intérprete.

Seu debute cinematográfico foi junto com Guy Ritchie em “Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes”. Mais tarde, formou novamente equipe com Ritchie em “Snatch – Porcos e Diamantes”, protagonizando com Brad Pitt e Benicio Del Toro, e no filme policial “Infiltrado”.

“Beekeeper – Rede de Vingança” é coprotagonizado por Josh Hutcherson, de “Jogos Vorazes” e “Jogos Vorazes-Em Chamas”, e Jeremy Irons, de “Dezesseis Luas” e “Race”. O elenco traz ainda Minnie Driver, Phylicia Rashad, Enzo Cilenti e Emmy Raver-Lampman.