Cultura Beatriz justifica discussões com Davi no ‘BBB 24’: ‘Fiquei magoada porque gosto muito dele’

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Beatriz foi ao Mais Você nesta sexta-feira, 12. Na conversa com Ana Maria Braga, ela explicou mais sobre as acusações de ter criado um personagem dentro do programa, suas polêmicas com as cascas de frutas, além de falar sobre os embates com Davi, Fernanda e Pitel.

“Eu fiquei um pouco magoada porque ele me chamou de egoísta, e disse que eu não sabia quem eu era, de um jeito incisivo”, justificou sobre as discussões que teve com Davi. “Mas, independente de qualquer coisa, eu torço muito pelo Davi. Inclusive, eu fiquei magoada com ele porque gosto muito dele”, completou.

Beatriz também foi questionada sobre a polêmica levantada por usuários de redes sociais de que ela fingia não saber se maquiar durante o reality show. “Realmente não sou boa com maquiagem”, disse, e completou avisando que o espelho da casa não ajuda muito, pois é mais escuro que os espelhos normais. Ao ver suas fotos produzida, ela argumentou que a maquiagem era feita sempre por outras pessoas.

A vendedora explicou também para a apresentadora a razão de usar as peças customizadas com cascas de frutas, que foram motivo de bronca no BBB. Beatriz disse que ela fez roupas com morangos quando vendia a fruta, antes do programa. “Fiz promessa para o Brasil, que se eu voltasse do paredão eu faria algo … Por eu ter vendido laranja, mexerica, morango, pensei vou fazer”.

A eliminada rebateu sobre ter continuado com a roupa de casca de banana, mesmo após ter sido avisada: “Pensei em fazer com a banana pois não sabia que era cítrica”.

Ana perguntou para Bia se ela pretendia manter amizade com alguém do elenco, agora que saiu do BBB. Beatriz citou Fernanda e Pitel e justificou a escolha alegando que não teve nenhuma conexão com as participantes.

Sobre ter saído do programa na reta final, Bia reconheceu que suas atitudes podem ter contribuído. “Tudo acontece como tem que acontecer. Talvez alguma atitude ou posicionamento meu, como as frutas ou estalecadas”, finalizou.