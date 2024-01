Cultura BBB24: O que Tadeu quis dizer com “tudo começou com um espelho” na eliminação de Nizam?

“Tudo começou com um espelho. Quem sai hoje é você, Nizam”. O discurso de eliminação do brother no BBB domingo, 21, foi um dos mais objetivos de Tadeu Schmidt, talvez pelo excesso de dinâmicas que ainda aconteceram na mesma noite, como mais uma prova do líder e mais uma formação de paredão (quíntuplo). Mas pode ser o suficiente para acender os participantes da casa para o jogo que funciona aqui fora, entre os espectadores.

“E se as pessoas estiverem vendo exatamente o contrário do que você vê? Tipo você estar se vendo no espelho. Mas as pessoas estão olhando diretamente pra você, sabe?”, disse o apresentador do reality. “O resultado final está aqui, e a gente pode dizer que tudo começou no espelho”.

Espelho mágico

Aproveitando que o tema da decoração da casa são os contos de fada, o discurso de Tadeu pode ter acenado para uma referência ao País das Maravilhas de Alice, que ela reencontra após encarar o espelho mágico. No país das maravilhas do BBB, porém, o espelho esteve mais para o objeto que a Madrasta da Branca de Neve encara em tom narcisista. Isso porque Tadeu disse que o jogo de Nizam parecia certo para ele, mas o público via o contrário, como seu passaporte para o fim do jogo. Como na imagem invertida que o espelho reflete.

Além dessa analogia, o espelho retoma uma crítica feita por Nizam no quarto do líder Rodriguinho, ao falar que Vanessa Lopes só conversava com os outros se olhando no espelho. “Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?”, disse.

Ao conversar com Vanessa, o brother, porém, negou que teria feito algum comentário contra ela. A estratégia pegou mal do lado de fora, principalmente para a torcida da influencer, que acabou desistindo do jogo na última sexta, 19.

Após sua saída do reality, Nizam reconheceu o passo em falso que deu para o próprio jogo. “Naquele momento, a gente foi um pouco insensível na maneira como falamos, mas não foi na maldade mesmo. Porque eu gostei da Vanessa, eu falei com ela todo dia. Eu estava entendendo ela, eu percebi que ela estava com muitas coisas do passado dela que ela trouxe para a casa”, disse, no Bate Papo BBB.

Nizam foi eliminado no paredão contra Pitel e Raquele, recebendo 17, 14% dos votos – o público votou para quem queria que ficasse. O discurso de Tadeu poderia acender o alerta amarelo para os participantes que ficaram, especialmente para o atual líder Rodriguinho, que estava presente no comentário feito por Nizam – sendo que ele mesmo faz comentários erráticos sobre o corpo de Yasmin, ou para a própria, que ainda parece não ter percebido que já foi alvo de comentários de quem considera como aliado. A ver como o discurso pode impactar quem o ouviu com atenção.