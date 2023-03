BBB23: Show de Wesley Safadão e João Gomes agitam a madrugada da casa

Na madrugada deste sábado, 25, o reality BBB23 foi regado de muita música, emoção e bebida. Com as apresentações dos cantores Wesley Safadão e João Gomes, os participantes puderam se divertir.

Com o hit Camarote, a dupla iniciou a noite e colocou todo mundo para dançar. Ao ritmo do forró ao piseiro ninguém ficou parado.

Durante toda a festa um telão exibia fotos do participantes de quando eram crianças e o médico Fred Nicácio não resistiu à emoção e caiu logo no choro. O cenário também contava com uma piscina de bolinhas, espaços de vídeos e câmeras de 180 graus e almofadas de massagem.

Gabriel Santana, que tem sentimentos por Bruna Griphao, ficou chateado quando a atriz pediu para que ele se jogasse mais no jogo. O ator foi para o quarto fundo do mar e conversou com a líder Sarah Aline, que também estava no local.

Marvvila também desabafou no quarto. A cantora explicou que não estava se sentindo 100% bem. “Eu não estou 100%, parece que eu perdi totalmente a força. Quando eu ouço que eu sou completamente desinteressante, eu perco realmente a força”, disse. A cantora ainda se emocinou bastante quando ouviu sua música em parceria com Pericles tocar durante a festa.

Formação de paredão

Gabriel Santana ainda participou de outro momento importante na noite. Ao lado de Ricardo, o ator tentava articular um paredão para Nicácio e Larissa. Ambos que voltaram da repescagem ainda estão dando o que falar na casa, ainda mais por terem trazido informações externas para o jogo.

O ator revela que ama o Fred, mas que não concorda com a volta do médico. “A mesma motivação que eu tenho para colocar a Lari, eu tenho para colocar ele. Eu não concordo de eles voltarem”, dispara Gabriel. O biomédico então retruca, “eu acho que podia ser articulado dos dois irem no Paredão juntos”, diz Ricardo. “A gente consegue articular esse Paredão?”, pergunta o ator e então Ricardo responde que no momento, não.

Só amizade

Gabriel e Bruna Griphao ficaram juntos a festa toda, trocando carícias e chamegos, mas não se beijaram. O ator assumiu que quer beijar a atriz faz muito tempo, mas Griphao confessa que preza mais pela amizade deles. “Eu me conheço e valorizo muito mais a nossa amizade”, diz. Gabriel então rebate que agora não tem mais argumentos.

Griphao explica que não quer viver um romance dentro da casa, já que, no começo do jogo, ela se envolveu com Gabriel Fop, eliminado na segunda semana do reality. “Eu não quero viver isso aqui dentro. Eu te amo muito como meu amigo. Não me vejo no lugar de viver isso aqui dentro de novo, da maneira que seja. Pode ser muito positivo”, explica ela.

Piscina de bolinha

Após o chororô no quarto fundo do mar, Marvvila desapareceu da festa e os brothers começaram a procurá-la. Após Sarah Aline revistar a casa toda, Ricardo deu a ideia de que a cantora pudesse estar na piscina de bolinhas. Dito e feito, o biomédico avistou só o pezinho de Marvvila, que estava bem alcoolizada. Juntos, com ajuda de Aline Wirley, eles retiraram a cantora da piscina e levaram-na para uma cama.