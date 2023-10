‘BBB’ melhor que ‘A Fazenda’? Cariúcha elogia reality concorrente: ‘Mais fácil

Confinada em A Fazenda, reality show da Record, há pouco mais de duas semanas, Cariúcha comentou com Kamila Simioni sobre as dificuldades do programa e elogiou o BBB, reality da Globo.

“O outro reality é bem mais fácil. Não tem que trabalhar, não tem que fazer nada”, disse a cantora, sem dizer especificamente o nome do programa.

A empresária e influenciadora digital então ponderou sobre a existência de provas de resistência no reality da emissora carioca. Mas Cariúcha não parece se importar.

“E daí? É o de menos”, disse. “O outro era mais fácil. Lá não tem essa dinâmica de vai para roça, volta fazendeiro. Lá é um pela casa, um pelo líder.”

O comentário da cantora se referiu à diferença das dinâmicas de formação da roça (para a Fazenda) e do paredão (do BBB), em que os confinados se enfrentam na preferência do público pela permanência no programa.

No BBB, como apontou Caríúcha, a formação seria mais simples. Um voto do líder e o voto da maioria da casa decidem quem segue para o paredão.

Mas, em A Fazenda, os selecionados para a roça ganham uma nova chance de escapar da berlinda e voltar como Fazendeiro do programa, ou seja, a pessoa que antes corria o risco da eliminação, volta como o “mandachuva” do reality pelos próximos dias.