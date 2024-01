‘BBB 24’: Zilu Godói acusa Davi de fazer ‘maldade’ com Wanessa por colocar carne em feijão

A empresária Zilu Godói, mãe da cantora Wanessa Camargo, saiu em defesa da filha após as críticas que a artista recebeu por atitudes em relação a Davi, também participante do Big Brother Brasil 24. Em stories no Instagram, Zilu defendeu que o motorista de aplicativo teria feito “maldade” com a filha.

Na ocasião, a empresária repostou um comentário de uma internauta que prestava apoio a Wanessa. “Estamos com você, Wanessa. Que maldade esse Davi fez, sabendo que você não come carne, colocar o feijão para cozinhar e colocar carne. Depois fala que foi sem querer”, escreveu a seguidora.

A cantora tenta manter uma dieta vegana no reality. O assunto também foi tema de conversa entre outros brothers. Leidy Elin comentou com Beatriz e Marcus que Davi teria pegado o feijão separado pela artista.

“Ele errou nessa parte”, comentou Beatriz. “Ele sabe que ele errou, mas acho que não foi por maldade”, pontuou Marcus.

Mais tarde, os participantes comentaram sobre o tema com o motorista de aplicativo, que disse que havia esquecido que Wanessa comia feijão sem carne e que faria outro para a cantora. O costume de Davi cozinhar já foi alvo de inúmeras brigas do BBB 24.

Zezé Di Camargo também defende Wanessa

Zezé Di Camargo também falou sobre a participação da filha no BBB 24 em vídeo publicado na noite deste sábado, 27, no Instagram. Ele voltou a defendê-la de acusações de racismo (clique aqui para entender) e justificou seu posicionamento para os fãs.

“Estava aqui acompanhando essa coisa da minha filha no Big Brother… Sei que muitos de vocês não concordam com aquilo que a gente fala, posta… só queria dizer para vocês: é minha filha. E por filho a gente dá a vida, independente de qualquer circunstância. Só respeitem isso, tá bom? Um beijo para todos”.

“O importante é ter fé, acreditar, ser honesto e ser sincero. Ser feliz, é isso que a gente busca, e temos que buscar sempre. Um beijo para todos”, concluiu.

Na última sexta, 26, Zezé havia publicado trecho de um vídeo de Wanessa na casa, e lamentou que “infelizmente, Wanessa já entrou no jogo com o pré-julgamento por parte do público, isso está claro”.

“Jamais passaria pano para quem quer que fosse se eu não tivesse certeza da integridade da pessoa. Não é por ser minha filha. Analisem com imparcialidade todas as falas dela dentro da casa”.

O cantor ainda aproveitou para anunciar que parte dos shows que faria nos Estados Unidos tiveram que ser suspensos por conta de problemas de sua equipe para conseguir vistos de trabalho para o país.