‘BBB 24’: Wanessa acredita que foi cancelada fora da casa após observar show de Glória Groove

Wanessa Camargo concluiu que está cancelada fora do BBB 24 após o show de Glória Groove. A artista se apresentou na casa na noite de quarta-feira, dia 31. A cantora falou sobre o assunto nesta quinta-feira, 1, na área externa da casa. Em conversa com Giovanna, Marcus Vinicius, Lucas Henrique e Yasmin, a artista explicou que três pessoas da equipe de Gloria também trabalhavam com ela.

Essas três pessoas, segundo Wanessa, não olharam para ela durante a festa e, por isso, a sister concluiu que sua imagem fora do reality show possa estar prejudicada.

“A Monique uma das pessoas me ligou no meu aniversário, a gente se falou, tenho intimidade com a Monique e ela não olhou na minha cara. Eu fiquei olhando para ela e ela não fez um bico, não fez nada, era como se não me conhecesse”, explicou.

“Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria”, refletiu. Posteriormente, Bin Laden se juntou à conversa e tranquilizou Wanessa.

“Para, elas são da sua equipe. Pode ter sido uma ordem da produção do programa”. De fato, vale lembrar que diversos artistas que fizeram shows na casa já comentaram que são orientados a não interagir com os participantes diretamente, para não haver interferências no jogo.