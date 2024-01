‘BBB 24’ tem revolta, Yasmin querendo ‘vingança’ e teorias sobre grupos após 1º paredão

O segundo dia de Big Brother Brasil 24 já contou com uma formação de paredão com voto aberto e exaltou os ânimos da casa. Maycon, Giovanna e Yasmin Brunet enfrentam a primeira berlinda do programa e precisam provar que merecem permanecer no jogo até quinta-feira, 11.

Veja como foi a formação do primeiro paredão do BBB 24:

Yasmin apostou alto e prometeu “jogar baixo” caso permaneça no reality. Já Maycon e Giovanna se revoltaram com a escolha dos brothers e caíram no choro. Os participantes também passaram a criar teorias sobre supostos grupos já formados no programa – houve até o início de uma possível parceria entre Yasmin, que também não descartou ser parceira de Vanessa Lopes, e Wanessa Camargo.

Yasmin Brunet foi a segunda participante mais votada na casa e acabou no paredão com cinco votos da casa. Em conversa com Giovanna, também emparedada pelos participantes, a modelo prometeu que não pretende “deixar barato” caso permaneça no reality. “Se a gente voltar desse paredão, a gente vai atrás de um a um”, declarou.

Revolta de Maycon e choro de Giovanna

As indicações mexeram com o emocional dos brothers. Maycon caiu no choro e foi consolado com Marcus Vinicius, com quem trocou farpas durante a Prova do Líder. O cozinheiro, porém, não se mostrou conformado: “no primeiro é muito pesado, tá ligado?”.

Giovanna também se mostrou abalada por enfrentar a primeira berlinda. “É muito ruim estar no primeiro paredão”, lamentou.

‘Tia da merenda’

Maycon, indicado pela Líder da semana, confia no mutirão de alunos que o conheciam antes do programa. O participante trabalha como merendeiro em uma creche em Balneário Camboriú (SC). “Eu tenho milhões de alunos a meu favor, irmão. Eu sou a tia da merenda”, disse.

Teorias sobre grupos

A ida de Yasmin Brunet e Giovanna ao paredão gerou teorias sobre supostos grupos já formados no programa. MC Bin Laden, que votou na participante escolhida do Puxadinho, negou que a votação tenha sido combinada. “Eu sou um cara muito sincero. … Nós não temos grupo formado”, prometeu o cantor.

Yasmin, Wanessa e Vanessa?

Após a votação, Yasmin e Wanessa conversaram sobre a possibilidade de formar uma aliança para “sobreviver” no jogo. “A gente precisa fazer um grupo real. Aqui ninguém ganha sem grupo”, declarou a modelo à cantora.

Beatriz ainda questionou sobre a possibilidade de Yasmin se unir a Vanessa Lopes, que, supostamente, possui uma “rivalidade” com a modelo fora da casa. “Eu apaixonei por ela. … Eu teria ela no meu grupo 1000%”, afirmou.

Yasmin e Wanessa também brincaram sobre a semelhança do nome das duas. “Eu amo a Vanessa”, declarou a modelo. “Só ama a Lopes, né?”, rebateu a cantora. “Eu amo você também, mas é óbvio. A Vanessa ninguém sabia que eu ia amar”, completou Yasmin.