‘BBB 24’ tem madrugada de briga coletiva e acusações após Sincerão ‘morno’

O Sincerão do Big Brother Brasil 24 desta segunda-feira, 29, não agradou a todos. Sem grandes discursos e intrigas, a dinâmica foi chamada de “flopada” pelos próprios participantes do reality. Os emparedados Alane, Isabelle, Luigi e Juninho, o líder MC Bin Laden e o anjo Fernanda participaram do desafio e tiveram de apontar seus “fechamentos” – quem queriam perto e quem queriam longe, além do “fofoqueiro” da casa.

A madrugada, porém, rendeu uma briga coletiva. Leidy Elin e Matteus começaram a discutir após o brother ser chamado de “planta”. Em determinado momento, o atrito envolveu Pitel e Deniziane.

Também ocorreram acusações. Deniziane disse que Leidy tem “muita falta de caráter” e Juninho chamou Davi de “mentiroso compulsivo”. Houve até um receio de que um dos grupos do reality se desfaça.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Sincerão X Jogo da Discórdia

A segunda-feira contou com um Sincerão “morno” que desagradou aos brothers. Na dinâmica, os participantes tinham que apontar seus “fechamentos”, quem queriam perto e quem queriam longe, além do “fofoqueiro” da casa. Mas a noite não teve nenhuma cena marcante.

O clima foi apontado por Pitel, Lucas e Yasmin Brunet. “Está flopado para c******. Foi muito ruim o Sincerão. Não teve nada”, declarou a modelo. Nas redes sociais, internautas pediram pelo retorno do Jogo da Discórdia, que envolvia todo o elenco do programa.

Matteus x Leidy Elin

Após ser chamado de “planta”, Matteus iniciou uma discussão com Leidy Elin. “Você me conhece faz 20 dias e não sabe quem eu sou”, criticou o brother. Deniziane começou a tomar partido e Leidy rebateu: “Eu estou falando com ele. Você vai começar a tomar as dores dele?”.

Em determinado momento, Pitel se envolveu na briga e declarou que julgava Matteus pelo que enxerga no jogo, e não fora da casa. Ela ainda se irritou ao lembrar que o brother a colocou em um dos Paredões.

Acusações

A madrugada também contou com acusações de todos os lados. Em conversa com Pitel, Juninho chamou Davi de “mentiroso compulsivo”. A sister, então, pontuou pensar que a acusação era “muito grave”. “‘Mentiroso compulsivo’ são muitas questões. Ele mentiu em coisas pontuais. … Acho muito grave chamar uma pessoa de mentirosa compulsiva”, afirmou.

Deniziane, por sua vez, criticou Leidy Elin após a briga com Matteus. “Não fui eu que fui lá e briguei com ela, a ação partiu dela. E uma ação que eu julgo muita falta de caráter”, disse. Mais tarde, as duas chegaram a conversar sobre o assunto. Leidy negou que Matteus faça parte do grupo que inclui as sisters e Deniziane alegou que o brother é um “aliado”.