‘BBB 24’ tem madrugada com crise de identidade de Rodriguinho, incômodo e ‘fofoca’

Mais um brother se despediu do Big Brother Brasil 24. O atleta Vinicius se tornou o primeiro Camarote eliminado pelo público do programa. Ele enfrentou um paredão quíntuplo contra Alane, Marcus, Pitel e Luigi e terminou como o menos votado, com 9,92% dos votos.

A eliminação mexeu com as estratégias do brothers. Rodriguinho, o líder da semana, lamentou nunca ter acertado uma indicação ao Paredão e desconfiou que possa ser o próximo eliminado do reality. Ele, porém, se mostrou aliviado com a possibilidade.

O jogo também promete um atrito entre duas emparedadas: Pitel e Alane. A assistente social revelou um incômodo com a bailarina e disse que criará uma rivalidade. A noite também foi regada a “fofocas”, com brothers apontando MC Bin Laden como o “fofoqueiro” da casa.

Veja o resumo da madrugada

Vinicius é primeiro Camarote eliminado

Vinicius acabou como o menos votado do paredão quíntuplo do reality. O atleta disputava com Alane, que recebeu 40,85% dos votos, Marcus, que teve 20,75%, Giovanna Pitel, 15,96% e Lucas Luigi, 12,52%. “Agora eu vou correr para o Brasil do Brasil”, declarou ele ao deixar a casa.

Crise de identidade

Após a eliminação, Rodriguinho teve uma crise de identidade e avaliou que suas indicações ao Paredão nunca deixam o programa. Ele desconfia que possa ser o próximo eliminado, mas disse que já está “cansado” do reality e dos participantes.

“Eu não aguento mais, eu não consigo conviver com gente desse jeito, não consigo viver dessa forma”, declarou. “Vim para cá pensando que era uma coisa e virou outra, está me fazendo mal. Eu tenho muito o que trabalhar quando sair daqui. … Só que vamos jogar. Vamos ser estratégicos e, se for para morrer, vai ser atirando.”

Pitel se incomoda com Alane

Depois de deixar o Paredão, Pitel parece já ter um próximo alvo: Alane. Em conversa com Fernanda, a sister prometeu uma rivalidade entre as duas. “Eu respeitei a vitória dela do mesmo jeito que ela respeitou a minha, mas amanhã a gente vai conversar. … Eu vou dizer: Eu não sei como começa eu e você (sic), mas eu sei como termina. Ou sai eu, ou sai você'”, detalhou. “Frase de novela”, brincou Fernanda.

MC Bin Laden ‘fofoqueiro’?

A fofoca rolou solta pela casa e alguns participantes resolveram debater sobre o grupo “rival”. Em conversa com Pitel e Luigi, Fernanda declarou que pensa que MC Bin Laden é “fofoqueiro”. “Ele é fofoqueiro sem maldade”, afirmou.