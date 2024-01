‘BBB 24’ tem festa com revelação de namoro de Vanessa Lopes, ‘blefe’ e cantoria

Os participantes do Big Brother Brasil 24 se animaram – e muito – com as apresentações da terceira festa do reality. Nesta quarta-feira, 17, eles puderam curtir shows de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote. Houve até “micro apresentações” de MC Bin Laden, Wanessa Camargo e Rodriguinho.

Antes da festa, o assunto foi sério quando Yasmin Brunet decidiu confrontar o cantor e Nizam sobre o teor dos comentários feitos por eles no último final de semana. Os participantes escolheram “blefar” e dizer que “nada de mais” foi dito.

A noite também foi regada de muito emoção. MC Bin Laden teve uma crise de choro, assim como Vanessa Lopes, que ainda fez uma revelação dizendo estar namorando uma pessoa fora do reality.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24

‘Blefe’

Yasmin resolveu confrontar Nizam e Rodriguinho sobre comentários machistas feitos por eles que preocupavam Pizane. O ex-brother citou que estava arrependido por não ter se posicionado, mas não revelou o teor da conversa. Na ocasião, Rodriguinho e Nizam falaram sobre o corpo da modelo.

Os participantes optaram por “blefar” e dizer que “não foi nada de mais”. “Nós só falamos quem era bonita. … Foram opiniões, não foram estereótipos, não foi ofensivo”, declarou Nizam.

Cantoria

Além dos shows de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote, que animaram os brothers, a produção resolver colocar os Camarotes para cantar. Wanessa Camargo assumiu a frente com Shine It On, seguida por MC Bin Laden, que dançou Tá Tranquilo, Tá Favorável, e, por fim, Rodriguinho cantou Tô Te Filmando, sucesso dos Travessos.

MC Bin Laden se emociona

Pouco após a produção ter tocado Tá Tranquilo, Tá Favorável, MC Bin Laden se ajoelhou e se emocionou. Mais tarde, ele comentou com os brothers: “Tu lembrar (sic) que já comeu comida do lixo, pegou dinheiro no farol, catou latinha. … É um ‘bagulho’ surreal o que aconteceu hoje, acho que a minha mãe deve estar ‘felizona'”.

Vanessa Lopes chora e diz estar namorando

Vanessa Lopes fez um monólogo no quarto magia do reality e resolveu revelar que tem um namorado fora da casa. “Eu não estou atrás de namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado e, pelo visto, ele está vendo tudo. … Te amo”, declarou. Na sequência, a influenciadora disse que sua vida “é um filme”, chorando em seguida.