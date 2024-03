Cultura ‘BBB 24’: Sabrina Sato invade a casa mais vigiada do Brasil e surpreende brothers

Os participantes do Big Brother Brasil 24 foram surpreendidos com uma visita de Sabrina Sato nesta quarta-feira, 20. Os brothers encontraram a apresentadora na sala da casa mais vigiada do Brasil.

A apresentadora disputou o BBB na terceira edição do reality show. “Gente, faz muito tempo que eu estive aqui, não estou nem acreditando.”

Sabrina brincou com Davi, dizendo que quando ela estava confinada, ele não havia nascido. “Quando eu entrei aqui você não era nem nascido, Davi.”

Ela também falou com Lucas Henrique. “Tem uma hashtag sua que está bombando muito”, disse. O capoeirista ficou confuso, sem entender se a fala foi positiva ou negativa.

Sabrina Sato ainda relembrou sua participação no reality e disse que os brothers tem que aproveitar a estadia na casa. “Beijei muito naquela piscina”, brincou.

Beatriz ficou tão surpresa com a presença de Sabrina na casa que, ao abraçá-la, derrubou a apresentadora no chão.