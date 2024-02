BBB 24: Rodriguinho chora após ganhar bolo de aniversário de Davi

O cantor Rodriguinho acordou aos prantos na manhã desta terça-feira, 27, na casa do Big Brother Brasil 24. O músico, que enfrenta o paredão esta noite, também está fazen aniversário. Ele completa 46 anos. Segundo o brother, no entanto, ele não deseja a celebração dos demais participantes, principalmente de Davi, que assou um bolo em sua homenagem.

No quarto gnomo, o ex-vocalista do grupo Os Travessos explicou seu descontentamento com o motorista de aplicativo, com quem trocou farpas no Sincerão, na noite da última segunda-feira, 26.

“Davi veio falar para mim de cantar parabéns… não tô com cabeça para essas coisas. Esse tipo de coisa não é assim que se faz”, explicou o pagodeiro a Pitel. “Ele falou para mim: ‘Fiz, se quiser reunir a galera depois do Raio-X…’ Quero p*** nenhuma rapaz. Eu quero reunir… como se eu tivesse escolha”.

Continuou: “Quando você gosta de uma pessoa você faz e você vai, não é… Eu sou o quê? Velho babaca? Não sou velho babaca”. Por fim, o integrante do grupo Camarote destacou que ainda foi abordado pela líder Beatriz, que o indicou para o paredão, com votos de feliz aniversário.

“A Bia Beatriz e a Raquele me deram parabéns na porta do confessionário, só porque eu estava segurando a porta para elas. Não preciso passar por isso, não, gente. Melhor não falar, não fala…”, finalizou.

Paredão

Indicado pela líder Beatriz, Rodriguinho enfrenta o paredão contra Fernanda e Lucas Henrique. A formação do paredão foi iniciada com o Michel, anjo pela terceira vez seguida, que escolheu imunizar Giovanna.

Em seguida, a líder Beatriz optou por indicar Rodriguinho. “Eu já estive na mira dele. E, também, pensando em ajudar as pessoas que estão mais próximas de mim. Estratégica mesmo”, disse.

Seguindo a dinâmica da semana, Isabelle, que havia vencido a prova do líder com a vendedora do Brás, indicou Lucas Henrique para a berlinda.

Leidy Elin, que arrematou o Poder da Palavra e tinha o direito de indicar uma pessoa ao paredão, optou pela Fernanda. Na votação do confessionário, MC Bin Laden foi o mais votado pela casa, com nove votos. Fernanda, Lucas e Bin disputaram a prova Bate e Volta. Em uma dinâmica de sorte, os participantes precisavam acumular pontos para vencer a prova. MC Bin Laden foi o sortudo da vez e se livrou da berlinda.