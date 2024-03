‘BBB 24’: Nizam, Rodriguinho, e Vinicius se encontram fora do reality show

Nizam, Rodriguinho e Vinicius Rodrigues se reencontraram nesta quinta-feira, 21, após serem eliminados do Big Brother Brasil 24. O momento foi compartilhado pelo trio nas redes sociais.

Ao lado dos ex-BBBs, também estava o paratleta Maurício Cardoso. “Dia de visitar o homem Rodriguinho. Valeu pela recepção Vip de sempre”, agradeceu Vinicius.

Nizam foi o quarto eliminado do programa. Em seguida, o atleta se tornou o quinto a deixar a casa mais vigiada do Brasil. O cantor permaneceu na casa até o décimo paredão, quando deixou o BBB.

Os três se tornaram aliados no início do jogo. Nizam fazia parte do grupo Pipoca, enquanto Rodriguinho e Vinicius eram do Camarote.