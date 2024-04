Cultura ‘BBB 24’: Mc Binn revela que está ficando com Giovanna fora do reality

Azar no jogo, sorte no amor? MC Binn e Giovanna já estão fora do Big Brother Brasil 24, da Rede Globo, mas o casal segue “ficando” fora do confinamento. “A gente está conversando, as coisas estão evoluindo. Tá favorável a situação”, garantiu o funkeiro.

Em entrevista à Rádio Globo, o cantor e compositor, que recentemente abandonou o seu antigo nome artístico, MC Bin Laden, revelou que ele e a mineira estão se conhecendo melhor. “Tá caminhando. Falei pra ela: se tivesse oportunidade, eu ia lutar pra ficar com ela, ter a oportunidade de conversar melhor e tal. E aí o Tadeu já deu a deixa: Ela tá no Rio!. Tadeu me fortaleceu!”, contou.

Questionado sobre se teria um relacionamento mais sério com a ex-sister, Binn disse que teria interesse, mas com uma condição: “É, tem que ser recíproco, né? Se ela quiser”.

“Mas a gente está conversando, as coisas estão evoluindo. Tá favorável a situação. Se o bagulho fluir, por mim, vai fluir… Já falei pra ela, eu encosto lá em BH, bato com almocinho com a sogra…”

Novo nome artístico

Jefferson Cristian dos Santos Lima, anteriormente conhecido como MC Bin Laden, fez uma troca de nome após sair do Big Brother Brasil. Agora, ele é apenas MC Binn, conforme confirmou a sua assessoria ao Estadão.

Ewellin Tavares, assessora de Binn, explicou que “como ocorreu o convite para o BBB, optamos em esperar ele sair do programa para oficializarmos. Ele pretende lançar um álbum sobre essa nova fase”, finalizou.

O cantor já havia passado por problemas com o nome quando o seu visto para os Estados Unidos foi negado, por fazer referência ao terrorista Osama Bin Laden.

Rodrigo Oliveira, empresário, e Lucas Souza, que gerencia o cantor, confirmaram para o Extra que o nome será trocado junto de um EP de “despedida”, que “terá entre sete a dez faixas, com uma variedade de gêneros musicais que o cantor explorou ao longo de sua carreira, incluindo funk, eletrônica, colaborações internacionais e outros estilos”, disseram.