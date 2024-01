Cultura BBB 24: Matteus vence a primeira Prova do Anjo e está imune na formação do paredão

Matteus levou a melhor na primeira Prova do Anjo do BBB 24 nesta sexta-feira, 12, e está imune na próxima formação de paredão. O brother ainda poderá imunizar mais uma pessoa para escapar da berlinda.

O desafio envolveu um jogo de perguntas e respostas em duelos. Uma pergunta era exibida no telão do programa e, aquele que apertasse primeiro o botão da prova, ganhava o direito de escolher duas alternativas. O último deveria escolher apenas uma. O grande vencedor seria o participante que mais acertasse as questões.

Matteus enfrentou a última etapa contra Deniziane, que comemorou com ele após o resultado. Ele escolheu a sister, Lucas Henrique e Luigi para o almoço do ano, mas também mandou Luigi e Isabelle para o Castigo do Monstro. Os dois perderam 300 estalecas e terão de usar uma fantasia de corvo.

A formação do segundo paredão do BBB 24 ocorre nesta sexta. O líder da semana, Rodriguinho, pré-indicou Isabelle, Davi e Beatriz para a berlinda.