BBB 24: Mansão na praia de Vanessa Lopes tem piscinas, academia e vista para o mar

Vanessa Lopes, participante do BBB 24 e conhecida por seus vídeos no TikTok, já usou as redes sociais para mostrar detalhes da mansão de sua família na praia de Serrambi, no litoral de Pernambuco.

Num dos vídeos, publicado em 2022, ela mostra a maior parte dos cômodos, que incluem quartos espaçosos, academia, mais de uma piscina, salão de jantar, salão de jogos com mesa de sinuca, tênis de mesa e pebolim, além de uma cozinha e banheiros espaçosos, incluindo um com banheira com vista para o mar.

Na área externa, além da piscina, há espreguiçadeiras, uma estrutura para crianças brincarem, e a proximidade com a areia da praia. Também existem quartos para convidados, que ela chama de bangalôes, e banheiros próximos à piscina. Há ainda, na cobertura, uma área com outra piscina e algumas espreguiçadeiras, que, segundo a própria Vanessa Lopes, pouco são usadas.

“Essa casa era um sonho do meu pai há muitos anos, ele sempre teve o projeto na cabeça e, depois de muito esforço, conseguiu”, contou à revista Caras em janeiro de 2023. Confira algumas imagens da mansão que Vanessa Lopes divulgou durante um “tour” pelo local em seu canal de YouTube.

Vanessa Lopes é natural de Brasília, foi criada em Recife e, atualmente, mora em São Paulo. Tem 22 anos e ganhou fama no final da adolescência criando conteúdo nas redes sociais, em especial no TikTok, onde acumula mais de 30 milhões de seguidores.

Os seus vídeos são, principalmente, das famosas “dancinhas” e ajudaram a popularizar a plataforma no Brasil. Em seu vídeo de apresentação, Vanessa contou que sempre esteve envolvida com as artes e com os esportes por conta de sua família. Ela, inclusive, participou de competições de dança.

Além das coreografias, ela também faz conteúdos sobre beleza, “vida fitness” e compartilha seu dia a dia com os seguidores. “Para mim, eu já conquistei o mundo e sou muito grata”, afirmou a nova sister sobre o engajamento que já conquistou em seu perfil.