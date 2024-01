Cultura BBB 24: Graciele Lacerda comenta entrada de Wanessa no reality após polêmicas familiares

Wanessa foi anunciada no Big Brother Brasil 24 em meio à repercussão da polêmica briga envolvendo a família Camargo. Nas redes sociais, Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, comentou a entrada da cantora no reality.

Apesar dos desentendimentos, Graciele declarou torcida para a filha de Zezé. No Instagram, ela postou: “Estamos com você”.

A família estava estremecida após os desentendimentos que vieram a público e nem mesmo as festas de fim de ano as duas passaram juntas. Lembre do caso:

Entenda a briga da família Camargo

Amabylle, mulher de Igor Camargo, filho de Zezé, desmascarou um perfil fake no Instagram, que estaria sendo usado para atacá-la e a outros membros da família. A especulação era de que a conta pertence a Graciele, sobre a qual, supostamente, o perfil tecia apenas elogios.

Graciele concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, em que assumiu ser a dona da conta falsa, mas disse que ela foi criada para que se defendesse de ataques que sofre nas redes sociais.

Conforme o relato, a conta já existe há 10 anos e todos os membros da família sabiam da existência do perfil.

Graciele argumentou que sua equipe era responsável pela conta e ela, com o tempo, se esqueceu de usá-lo. Ainda de acordo com a influenciadora, o perfil era usado para elogiá-la e gerar engajamento em suas publicações.

Ela disse que deixou de ter acesso à conta em abril. Ataques feitos à família de Zezé e expostos por Igor Camargo datam de junho e a influenciadora nega ter logado no perfil na data. Ela alega que um dos ataques – direcionado a Wanessa Camargo – foi feito enquanto estava em uma viagem a Vitória.

Igor, por sua vez, tomou a decisão de comentar sobre o assunto por Amabylle Eiroa estar proibida pela Justiça de falar publicamente sobre o assunto. Segundo Igor, a decisão veio por Amabylle ter sido “mal assessorada” pelo advogado responsável pelo caso à época e ter publicado um documento em segredo de Justiça.

Ele ainda argumentou que houve tentativas de resolver o caso internamente em julho e que, na ocasião, Graciele havia dito que Amabylle teria criado um perfil de mesmo nome para realizar os ataques e incriminar a influenciadora.

O Estadão entrou em contato com a equipe de Graciele para comentar as declarações de Igor, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Igor argumentou que, se a conta fosse usada por um terceiro, Graciele teria percebido por meio de notificações. “As desculpas que vêm não fazem sentido nenhum e causam um conflito familiar que poderia ser evitado”, disse ele, que reafirmou que Amabylle não tinha acesso ao perfil.

Por fim, Igor negou que a responsabilidade de Graciele ter perdido um contrato após o caso vir à tona seja de Amabylle. Na sequência, ele publicou um carrossel com os ataques da conta falsa feitos à família e negou que, à época do comentário feito a Wanessa, Graciele tenha viajado.