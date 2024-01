‘BBB 24’: Globo diz que nenhum eliminado ‘gravou dancinha contra a própria vontade’

Vinícius Rodrigues foi mais um ex-participante do Big Brother Brasil 24 a fazer uma “dancinha do TikTok” após ser eliminado do reality. Ele deixou o programa na última terça, 23, e gravou um vídeo ao som de Desenrola bate joga de ladin, hit de DJ Bel da CDD, L7nnon e Os Hawaiano.

Na publicação, divulgada pelo perfil oficial da TV Globo, a emissora aproveitou para falar que nenhum eliminado “gravou dancinha contra a própria vontade”, já que o assunto ficou em alta após vídeos de outros participantes viralizarem.

As “dancinhas” da eliminação foram bastante comentadas nas redes sociais. Internautas chegaram a dizer que o cantor Rodriguinho não gravaria o já tradicional vídeo caso deixasse o reality.

Até a ex-BBB Camilla de Lucas falou sobre o assunto: “Vamos apostar? Rodriguinho vai fazer ou não vídeo de dancinha igual aos outros brothers quando saem para o perfil do BBB? Faça sua aposta e volte aqui para relembrar quando ele for eliminado”.

Outros usuários brincaram sobre o tema. “Top 3 motivos por que eu não iria jamais para o BBB: a situação de banho, a situação de banheiro e ser obrigada a fazer dancinha depois de ser eliminada”, escreveu uma internauta.