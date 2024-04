Cultura BBB 24: Giovanna, Alane e Davi estão no Paredão; veja como foi formação com novidade na dinâmica

Giovanna, Alane e Davi enfrentam um novo paredão no Big Brother Brasil 24. Na reta final, o programa está em ‘modo turbo’. Nesta sexta-feira, 5, a dinâmica da formação contou com uma novidade: em vez de votarem em quem gostariam que estivesse na berlinda, os brothers escolheram um colega para ‘salvar’.

Alane e Davi foram os menos votados e, por esse motivo, estão emparedados. Giovanna, indicada pelo líder Lucas Henrique, também enfrenta a votação do público. Depois de uma disputa dupla entre Davi e MC Bin Laden que eliminou o cantor na última quinta, 4, o reality volta a ter um paredão triplo.

Também na sexta, Matteus venceu a última Prova do Anjo da edição e, com isso, estava autoimune. Foi a quinta vitória do gaúcho na disputa pela imunidade. A eliminação ocorre no próximo domingo, 7.

Como foi a votação de hoje no Paredão do BBB 24:

*Líder Lucas Henrique indicou Giovanna;

*Davi salvou Isabelle;

*Isabelle salvou Davi;

*Giovanna salvou Isabelle;

*Alane salvou Beatriz;

*Beatriz salvou Alane;

*Matteus salvou Beatriz;