‘BBB 24’: Fernanda define seu alvo para o paredão; veja quem será indicado pela líder

A formação do paredão no BBB 24 acontece na noite deste domingo, 4. Após protagonizar discussões na casa, Fernanda definiu quem será seu indicado para a berlinda.

A líder colocou Deniziane, Alane, Beatriz e Yasmin na sua mira. Em conversa com Rodriguinho e Giovana Pitel, ela revelou que, dentre suas quatro opções, a primeira é Deniziane.

Porém, após Matteus vencer o anjo, ela acredita que o brother irá imunizar a sister. Então, ela decidiu que Beatriz será sua indicada.

Na conversa com os aliados, ela ensaiou o discurso que fará no programa ao vivo. “Infelizmente meu voto acabou de ser imunizado. Eu iria votar na Deniziane, porque acho ela forte, ok. Vou falar mais umas duas coisinhas bem rápidas pra ele Tadeu não me cortar”.

“Mas, como a situação que aconteceu ontem, infelizmente, não era nem minha primeira opção, mas pela brincadeira de ontem fora de hora, pela falta de educação. É você, Bia”, disse.

Fernanda se refere ao momento em que deu a pulseira para Beatriz, durante o programa ao vivo deste sábado, 3, e Beatriz a chamou de falsa. Posteriormente, durante a festa, a sister seguiu com provocações que fizeram com que a líder se retirasse da festa.