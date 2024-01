BBB 24: Como ficou o clima na casa após a desistência de Vanessa Lopes?

Vanessa Lopes apertou o botão de desistência do Big Brother Brasil 24 e desistiu de sua participação no programa menos de duas semanas após a estreia. O comportamento da influenciadora havia preocupado os integrantes do reality e o público nos últimos dias.

Depois da saída da sister, o clima na casa variou entre tensão, tristeza e preocupação com a companheira de reality. Logo após apertar o botão, a influenciadora saiu abraçada no colo de Deniziane dizendo que os participantes eram bons.

A sister foi abraçada pelos colegas, que choraram muito após a decisão dela. Bin Laden, que tinha falado sobre desistência mais cedo, chorou abraçado a Vanessa.

Após a saída dela pelo confessionário, os participantes começaram a conversar sobre o caso e precisaram ser chamados a atenção da produção. “Atenção senhores, sigam o jogo. O jogo continua para vocês todos aí dentro, portanto, siga o jogo.”

Durante uma conversa no quarto Fada, Michel e Wanessa choravam juntos ao lado de Yasmin. Logo depois a filha de Luiza Brunet comentou que também teve vontade de apertar o botão. “Eu super entendo ela. Vi o alivio dela. Ir pro paredão é horrível”, comentou.

Em outro canto da casa, outros participantes criticaram Fernanda por ela ter dito que a psicóloga não atenderia Vanessa durante a tarde. “Antes dela apertar, eu falei conversa com a psicóloga primeiro. Daí ela (Vanessa) falou vou esperar psicológa então e se ela não vir, eu aperto. Daí a Fernanda falou psicóloga não vai vir agora não. Isso não é coisa que se fala, gente. Ela tava mal”, disse Deniziane. Enquanto conversavam, Deniziane e Marcus comentaram sobre como a internet e o cancelamento podem destruir a vida de alguém.

Em outro momento, abalado, Juninho relata a situação o fez pensar no irmão, que sofre de esquizofrenia. Após um tempo, a casa se encaminhou para a rotina normal e alguns brothers começaram a malhar.