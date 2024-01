BBB 24 começa nesta segunda, com novidades e uma outra dinâmica

Residência dos brothers e sisters do BBB chega repaginada para sua 24ª temporada; confira as novidades

Tadeu Schmidt na casa BBB 24 - Foto: Globo_Manoella Mello

Apresentado por Tadeu Schmidt, o BBB 24 começa nesta segunda-feira, 8, com 26 participantes e algumas novidades. Por exemplo, Na Mira do Líder, que deve ocorrer ao vivo às sextas-feiras. Nela, o líder da semana revela para a casa quem são seus alvos no jogo. No domingo, durante a formação do paredão, o participante deve escolher entre os citados quem vai encarar o voto popular.

Em contrapartida, o líder ganha um novo poder. Com o Perseguidor do Líder, o grande vencedor da semana poderá descobrir qual foi o participante que mais tentou colocá-lo no paredão. Com emojis, o público poderá fazer um balanço de cada liderança e enviar feedbacks ao líder.

O Poder Curinga também sofreu alterações. Na edição anterior, quem acumulava mais estalecas ganhava o poder. Desta vez, o elenco participará de dinâmicas que podem tirar ou dar estalecas. Ou seja, quem tem menos estalecas pode vencer a prova e adquirir o poder e vice-versa – assim, não terá como prever quem recebe o privilégio.

Estalecas

Com a quantidade de estalecas que acumularam, os participantes entram no confessionário, mas o valor muda de forma imprevisível. Eles participarão de um jogo de sorte que ou acrescentará, ou retirará estalecas deles. Depois decidirão se disputam ou não o leilão do Poder Curinga. Quem der o maior lance ganha a dinâmica.

O Poder do Anjo também sofreu alterações. Nas edições passadas, os participantes que ganhavam a prova se tornavam o Anjo da Semana ou ficavam autoimunes, ou imunizavam alguém do paredão. Agora, eles ficarão imunes e também imunizarão outra pessoa.

Conheça a casa da nova edição

Dezenas de câmeras voltadas para um só lugar e milhões de espectadores acompanhando diariamente as histórias que surgem ali – não à toa se trata da casa mais vigiada do país. Assunto de muita conversa durante os primeiros meses do ano, a residência dos brothers e sisters do BBB chega repaginada para sua 24ª temporada, trazendo, desta vez, a inspiração dos contos e de icônicas histórias de ficção. Uma pitada de magia em cada cômodo dá ainda mais graça aos ambientes e permite que ali se misturem realidade e fantasia durante 100 dias de programa.









































A sala

Palco de decisões importantes, a sala da casa do ‘BBB 24’ é uma grande biblioteca de castelo. E para quem diz que o tempo passa de forma diferente dentro do confinamento, nada melhor que um relógio instalado na parede. Além de girar descompassado e não mostrar a passagem convencional das horas, ele é na verdade o temido botão da desistência. Será que vai ser acionado?

O banheiro

Vem no clima poço dos desejos. O ambiente conta com o clássico balde que, em épocas e lugares remotos, servia para puxar a água. Mas é apenas uma brincadeira: o chuveiro quente está garantido, embora o uso da água deva ser consciente para não se tornar escasso – e acabar colocando todo mundo no “Tá com nada”.

O confessionário

Nada melhor do que representar esse ambiente reservado da “casa fantástica do BBB” como um jardim de inverno mágico, a partir do qual se abre um portal inesperado levando-os a outra dimensão. Uma poltrona clássica em tons de cinza e dourado e com um grande espaldar remete a um trono e é o assento preparado para os momentos de desabafo, voto, justificativa e jogo de cada um dos brothers e sisters do ‘BBB 24’. Molduras douradas pendem pelas folhagens das paredes compondo uma mistura fantasiosa no ambiente onde os limites entre o confinamento e o mundo exterior mais se aproximam.

As cozinhas

As cozinhas de quem está Xepa ou no Vip da semana seguem separadas. Na Xepa temos um ambiente com ares de taberna medieval, com direito elementos rústicos em tons de marrom e mesa de madeira com bancos retangulares para acomodar os integrantes do grupo menos privilegiado de cada semana. Já na cozinha Vip, a modernidade e o conforto se fazem presentes sem deixar a magia de lado, já que as cores e as ilusões de ótica das estampas são o ponto alto do ambiente. A brincadeira continua na louça disponível para os integrantes do grupo mais privilegiado, que tem traços de inspiração nos divertidos objetos animados de Alice no País das Maravilhas.

Os quartos

Como o público bem sabe, os quartos da casa do ‘Big Brother Brasil’ abrigam mais que camas confortáveis. Ali também acontecem articulações importantes do jogo, e a divisão de quem dorme onde já se deu por afinidade com a decoração, por proximidade no jogo, por discrepância na convivência, para facilitar os segredos de aliança e segundo outros critérios que só os confinados são capazes de explicar. Mas e se, em vez de três quartos na casa, fossem quatro?

No ‘BBB 24’, o segundo andar da casa abriga esta surpresinha para os participantes: ao lado do quarto do líder há mais um cômodo. O ambiente mistura referências mágicas e astronômicas. A decoração tem ares inventivos, com predominância dos tons de roxo e azul e elementos em dourado, como estrelas e planetas; é como se um alquimista residisse por ali.

No quarto do líder, um espaço confortável está pronto para os futuros anfitriões. Acompanhando o tema fantástico da nova casa, o ambiente usa o ilusionismo em preto e branco como recurso estético, combinado com múltiplas cores em objetos, nas paredes e na roupa de cama para completar a decoração. Formas geométricas no mobiliário e nos adereços deixam o cantinho do líder ainda mais divertido.

Já no andar de baixo, os dois quartos recebem características opostas no universo dos contos e histórias clássicas. Enquanto um traz ligação com elementos da terra, como árvores e raízes, o outro reflete o elemento ar, apresentando um mundo colorido. No primeiro quarto, predominam as cores verde e marrom e o espaço parece uma casa na árvore, com direito a referências a troncos nos móveis e presença de cogumelos e bichos da terra na decoração, onde imagina-se uma habitação perfeita para gnomos – se eles existissem. Já o segundo carrega a resplandescência das fadas. Paredes e chão decorados em tons pastéis de lilás e rosa compõem um enorme céu e dão a sensação de voar acima das nuvens. Borboletas, libélulas e outros insetos voadores aparecem espalhados pelo espaço, e o cômodo também tem sua árvore, mas o tronco é branco, com purpurina, flores e folhas coloridas.

A área externa

A área externa da casa do BBB traz o respiro de que precisam os participantes confinados. Com a cenografia de uma floresta encantada, acompanhando a magia da casa da edição 24, o ambiente, desta vez, é dividido em duas partes: a visão diurna e o lado noturno de uma floresta. A parte mais solar e colorida – aquela que dá acesso ao interior da casa – traz a ludicidade dos animais diurnos. Já na parte noturna – lado onde fica a porta de eliminação – as árvores ganham feições e predominam morcegos e corujas na natureza sombria.

A academia

Em meio a este cenário de castelo encantado, uma espécie de masmorra com janelas gradeadas se abre ao chegar à academia. Com decoração composta por paredes de pedras e preenchida por tocheiros, escudos e troféus de guerra, ela é o lugar perfeito para exercitar a força do corpo e da mente. Além dos equipamentos de preparação física, o espaço também oferece o clássico painel contendo ímãs dos concorrentes ao prêmio milionário e outros emojis que auxiliam os competidores a criarem estratégias para o jogo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.