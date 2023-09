‘BBB 24’: com inscrições encerradas, data de estreia é divulgada

O BBB 24 ganhou sua data de estreia: 8 de janeiro de 2024. As inscrições para participar do novo Big Brother Brasil já foram abertas no site Gshow, mas no momento estão encerradas nas cinco regiões: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

A Globo já anunciou algumas mudanças para a próxima edição do reality show. Entre elas, a adoção da dinâmica de “um voto por CPF” e o fim do Jogo da Discórdia, que dará lugar a um quadro chamado Sincerão.