‘BBB 24’: Não tem mais volta, diz Lucas sobre a carreira de professor

Na quinta-feira, 1º, MC Bin Laden conversou com Lucas Henrique dentro do Big Brother Brasil sobre a carreira de Lucas fora do reality. O brother, que é professor de educação física em uma escola municipal no Complexo da Maré, Rio de Janeiro, conta que será exonerado do cargo.

Ele diz que completará o limite de faltas permitidas na próxima semana: “Eu não tenho como voltar à minha vida de professor porque eu vou ser exonerado. No concurso público, você tem limite de faltas”, conta ele.

O MC pergunta a ele se é temporário, Lucas responde que não e explica que seu objetivo com o programa era realmente mudar de carreira. Caso seja exonerado, ele deve prestar concurso para lecionar na rede pública novamente. O brother faz mestrado na área de educação física, e além de professor da rede pública, ele dá aulas de capoeira para adultos dentro de sua comunidade.

A esposa, Camila Moura, também é professora e, segundo Lucas Henrique, uma das coisas que quer fazer se ganhar o prêmio é “refazer” o casamento dos dois, “Ainda pretendo casar novamente com minha esposa pra comemorarmos como achamos que merecemos”, diz. Os dois são casados há 15 anos.