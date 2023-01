BBB 23: Veja os participantes anônimos do Pipoca

A estreia do Big Brother Brasil ocorre nesta segunda-feira, 16, mas o anúncio dos participantes já começou. Os primeiros pipocas confirmados no programa são Gabriel e Paula, que passaram pela Casa de Vidro e foram selecionados pelo público.

Além deles, os anônimos Gustavo e Cezar também foram anunciados, assim como os camarotes Fred e Aline Wirley. Conheça os próximos brothers e sisters (irmãos e irmãs, em tradução livre; termo é usado para se referir aos participantes) do reality show:

Gabriel

Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Tem 24 anos, mora em Florianópolis e é modelo. Ele trabalhou como administrador, mas largou a carreira para se dedicar à carreira na moda. Tem mais de 50 tatuagens e já ficou com famosas como Anitta e Luísa Sonza.

“Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal”, adianta.

Paula

Natural de Jacundá, no Pará, ela tem 28 anos e é biomédica. Religiosa, disse acreditar que teria uma chance no programa até 2024. É funcionária pública há 8 anos e hoje conseguiu pagar a faculdade do irmão e sustentar a mãe. Diz que seu jeito falante e impaciente pode incomodar as pessoas, mas se considera feliz e alegre.

“Tem gente que quer fama, quer mudar o mundo inteiro; eu só quero esse dinheiro para mudar de vida”, declara.

Cezar

Natural de Salvador, na Bahia, o enfermeiro Cezar tem 34 anos e está solteiro. Atualmente mora em Brasília, onde trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Conta que o pai esperava que ele seguisse seus passos na Engenharia, mas que a Enfermagem foi a sua primeira escolha.

“Sou a cara do povo: engraçado, divertido, gosto de estar sempre no meio da roda curtindo. Também sou muito guerreiro e de bem com a vida”, diz. Ele afirma que o que pode tirá-lo do sério no BBB é ser julgado por algo que não fez.

Gustavo

O fazendeiro e empresário Gustavo, de 27 anos, nasceu e cresceu em Sinop, no Mato Grosso, e hoje mora em Primavera do Leste, no mesmo estado. Trabalhou por cinco anos como pedreiro e, com o dinheiro que reuniu, abriu uma empresa no ramo da Construção Civil. Pouco tempo depois, seus pais também se mudaram para a cidade e, hoje, todos trabalham juntos na fazenda da família.

O mato-grossense revela que seu objetivo no jogo é se doar 100% a todos os momentos. “No BBB quero aproveitar, curtir, fazer tudo que tiver de fazer. É um jogo, um desafio para ir até o final, e eu também vou atrás do prêmio. Quem não quer ficar milionário?”, questiona.

Larissa

Larissa é professora de educação física e tem 24 anos. Natural de Sombrio, em Santa Catarina, ela se mudou para Criciúma para seguir o sonho de morar em uma cidade maior. Cresceu com a mãe e as quatro irmãs e começou a trabalhar cedo para ajudar nas despesas de casa.

Apesar de ter cursado Direito por um período, mudou para Educação Física e, atualmente, é professora em uma escola e atua como personal trainer. “Só tenho paciência com criança mesmo, com adulto não tenho muita”, diz.

“Sou muito alegre, acordo nos 220 volts, e sei que isso pode incomodar muita gente”, afirma ela, que garante ser “meio metida”.

Ricardo

Natural de Aracaju, em Sergipe, Ricardo, de 30 anos, é biomédico, possui mestrado e mora em Ribeirão Preto, em São Paulo. Por lá, trabalha com atendimento aos moradores de periferia.

Ele sonha em cursar medicina e trabalhar como geriatra: “Quero atender e cuidar de idosos como o meu pai”.

Focado no prêmio do BBB, Ricardo se considera competitivo e diz que tem “até estratégia para par ou ímpar”. “Em jogo, sempre dei o sangue”, completa.