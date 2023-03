Cultura ‘BBB 23’: Prova do Líder, repercussão das expulsões e preocupação com Lexa

A programação ao vivo do Big Brother Brasil 23 na última quinta-feira, 16, foi atípica, marcada pela expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, acusados de assediar Dania Mendez, mexicana que está de passagem na casa por um intercâmbio. A notícia, é claro, mexeu com a casa.

Após os integrantes do camarote deixarem o reality show, Tadeu Schmidt anunciou a Prova do Líder. Aline, Sarah e Dania não participaram, mas puderam assistir ao momento na área de prova.

Confira a seguir tudo o que aconteceu após a expulsão de Guimê e Sapato do BBB 23:

Bruna é a nova Líder

Bruna Griphao e Amanda chegaram à final da Prova do Líder. O resultado foi definido pela contagem de pontos que elas acumularam ao longo da dinâmica. Assim, a atriz conquistou o título pela terceira vez.

Apoio à Dania Mendez

Mesmo com a nova liderança, o assunto da madrugada foram as expulsões dos participantes. Dania chorou muito e precisou ser consolada pelo apresentador e pelos participantes. As mulheres da casa, em especial, uniram forças para apoiá-la e reforçaram não ser sua culpa a situação.

Apesar de ser aliada de Cara de Sapato, Amanda refletiu: “Ele errou. De alguma maneira, ele errou para o Tadeu vir e falar isso. Eles têm bom coração e eles vão reconhecer. Mas, têm coisas que não podem passar aqui dentro. As pessoas se inspiram nesse programa e podem replicar o que acontece aqui.”

A mexicana também foi chamada ao confessionário para receber amparo da produção, após dizer que se sentiu mal pelos dois.

Muito choro

Além de Dania, o choro tomou conta dos demais participantes, especialmente de Amanda. Na ocasião, a médica também precisou ser consolada e recebeu abraços dos colegas de confinamento.

A sister se responsabilizou em ajudar a fazer as malas do lutador. “Vou ficar com a camiseta dele”, disse, ao guardar a peça para si.

Preocupação com Lexa

O desligamento de Guimê fez alguns participantes refletirem sobre Lexa, esposa do cantor. Na área externa, os integrantes do Quarto Deserto se reuniram para relembrar a festa, destacando que “Guimê estava muito bêbado”.

“Falamos com ele, e ele disse que estava feliz… O que mais me deixa preocupada é a Lexa, mano. Imagina a cabeça dela agora”, observou Bruna.

Amanda, Fred e Aline concordaram com a preocupação da atriz em relação à cantora. “É uma proporção… Eu falei pra ele: Guimê, você está construindo uma história tão linda aqui dentro, não faz isso”, disse Aline, emocionada.

Segundo o grupo, quando o cantor fica embriagado, deixa de ser ele. “É uma outra pessoa. Outra energia”, detalhou Bruna.

Papo sobre jogo

A madrugada também teve papo sobre jogo. Em conversa com Sarah Aline, Ricardo disse que pode ser o próximo alvo da casa. Segundo ele, tem chance de receber quatro votos na formação de Paredão desta semana.

“Amanda vota em mim, o Fred vota em mim direto, a Bruna vota em mim direto, a Marvvila pode votar em mim direto, dependendo da circunstância na hora. Já são quatro votos. Quatro de dez, é muito voto”, listou.

Sem Guimê na casa, o biomédico declarou para a psicóloga: “O único laço forte que eu tenho aqui hoje é você. Não quero quantidade, quero qualidade”.