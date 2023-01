BBB 23: Nova dinâmica terá líder com poderes de paredão falso e privilégios

A Globo divulgou novidades nas dinâmicas do Big Brother Brasil 2023 e entre elas estão o novo “Poder Coringa”, uma espécie de “card do poder”, que proporciona vantagem a um jogador toda semana. Ele irá funcionar como um leilão: antes das compras, um benefício ou jogada diferente no jogo aparece à disposição dos confinados. São várias as possibilidades, mas apenas um participante pode usufruir do poder.

Dentro do confessionário, cada confinado determina quantas estalecas estará disposto a pagar para arrematar o privilégio. Ao final dos lances, o resultado é divulgado para todos.

Esse ano o líder da semana, além de ter todos os privilégios já conhecidos – dormir em um aposento exclusivo, definir quem é Vip e quem é Xepa, indicar alguém direto ao paredão, ficar imune aos votos da casa e tem uma festa em sua homenagem – receberá um novo poder: acesso a uma grande central de controle.

Nela, o “todo-poderoso” da semana pode acessar, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo, mas com limites de acesso. Dentre eles, assistir ao que acontece no restante da casa com áudio, descobrir o total de votos que recebeu até então e a possibilidade de despertar os participantes na hora que desejar.

Os participantes do BBB 23 serão revelados na próxima quinta-feira, 12, a partir dos intervalos do programa Encontro com Patrícia Poeta e seguem durante toda programação da Globo.