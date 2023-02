‘BBB 23’: equipe de Key Alves critica falas de Paulo Vieira e Boninho reage

No quadro Big Terapia do Big Brother Brasil 23, exibido nesta quarta-feira, 22, Paulo Vieira ironizou Cristian, Gustavo e Key Alves, apontados recentemente por intolerância religiosa. “Esta semana é aniversário do Cezar Black e do Fred Nicácio, mas não vai ter bolo, porque o Gustavo e a Key têm medo de preto batendo palma na frente de vela”, disse. Logo, a abordagem ganhou destaque no Twitter, mas desagradou fãs do casal “Guskey” e foi criticada pela equipe da jogadora de vôlei.

Na rede social, o perfil da participante se manifestou: “hoje no quadro Big Terapia, o qual deveria ser voltado ao humor e entretenimento, transmitiu na edição este vídeo abaixo. Um quadro que, a princípio, deveria ser voltado para fazer piadas e comentar momentos engraçados, claramente acusou o casal GusKey de algo que nunca foi dito”.

Não demorou muito e o nome do casal também ganhou destaque, com fãs pedindo por respeito. Contudo, a repercussão não passou despercebida de Boninho. “De onde tiraram essa que a gente não respeita?”, publicou o diretor do programa.

Trégua

Após a agitação nas redes sociais, a equipe de Key voltou a se manifestar e pediu trégua. “Torcida, vamos descansar até o início da edição. Evitem se desgastar com comentários negativos. Guardem as energias de vocês para uma possível votação. Hoje tudo pode acontecer e precisamos de vocês descansados”, compartilhou.