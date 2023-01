BBB 23: Brunna Gonçalves e Larissa Tomásia visitam Casa de Vidro

Brunna Gonçalves e Larissa Tomásia, as ex-participantes do Big Brother Brasil 22, visitam a Casa de Vidro no Via Parque Shopping, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 10. Paula, Giovanna, Manoel e Gabriel disputam duas vagas no reality show – o público pode selecionar um homem e uma mulher.

A dançarina mostrou um cartaz no qual pedia para os participantes “não tirarem seu posto de planta” – ela ganhou essa fama após não ter muito protagonismo na última temporada.

Além disso, Brunna também aconselhou os candidatos: “Façam de tudo, menos cantar o tempo todo. É BBB e não High School Musical”. A artista falou isso porque o elenco do ano passado foi criticado por cantarias na casa.

Larissa, por sua vez, contou nas redes sociais que visitaria a Casa de Vidro para “jogar umas fake news e verdades também”. Como ela entrou depois do início do BBB 22, tinha informações externas e, como estratégia de jogo, mentiu para os participantes.

No shopping, a influenciadora contou “acompanhar tudo” e deu uma força para os quatro participantes. Além de falar com cada um, ela também disse saber como era emocionante vivenciar a Casa de Vidro.

“Sei que é a realização de um sonho. Desejo muita sorte para vocês. Vocês são lindos”, disse ela.

A Globo anunciará os participantes do reality show na quinta-feira, 12. O BBB 23 estreia na segunda-feira, 16.