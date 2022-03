Cultura ‘BBB 22’: Tristeza de Gustavo e Eslô com sentimento de culpa são destaques do dia

Depois da eliminação de Laís, os confinados do Big Brother Brasil passaram a quarta-feira, 23, tentando entender o que levou a eliminação da médica. Triste com o resultado do nono paredão, Gustavo, que teve um romance com a ex-BBB, viveu seu luto durante o dia.

Eslovênia também ficou triste com a saída da amiga e se sentiu culpada pelas eliminações dos amigos do quarto Lollipop – fora da casa, a sister virou meme por sentar sempre ao lado de quem vai embora da casa mais vigiada do Brasil.

Já Arthur Aguiar acabou ficando impaciente com a demora do almoço do líder e reclamou com seus convidados – DG, Paulo André e Lucas. Linn da Quebrada aproveitou para alertar o atleta sobre os flertes que estava tendo com Jessi. Confira o que rolou durante o dia no BBB 22:

‘Um dos piores momentos’

Durante o Raio-X desta quarta, 23, Gustavo aproveitou para falar sobre a eliminação de Laís e declarou que o “momento foi um dos piores” desde que entrou na casa mais vigiada do Brasil.

“Não queria que a Laís saísse, estava gostando muito dela. Gosto muito dela e quero encontrar você aí fora, La. Tem coisas que eu queria te falar e não te falei aqui dentro, e bate um arrependimento. Mas quero que você fique bem. Vou tentar ficar bem aqui e prometo que não vou me estressar, como você pediu”, desabafou.

Durante a tarde, o empresário passou um tempo na hidromassagem só refletindo e até cochilou enquanto se perdia em seus pensamentos.

Sentimento de culpa

Sem saber que aqui fora já é meme por sentar ao lado de quem sempre saiu do quarto Lollipop, Eslovênia refletiu sobre estar ao lado de todas as amigas que saíram do programa. Bárbara, Brunna, Larissa, Jade e, agora, Laís estavam sentadas ao lado da miss.

“Eu estava do lado delas quando elas saíram. Assim que falaram o nome delas, para as quatro, na hora, eu perguntei: O que a gente fez de errado?. Na hora! Para todas eu perguntei. Eu fico agoniada em pensar que tem a possibilidade de ter feito algo de errado e eu parar pra pensar em tudo e não enxergar”, falou Eslô.

Provocações de Paulo André

Em conversa com Paulo André, Linn da Quebrada comentou que o brother está “alimentando as esperanças” de Jessi. “Você está o pior ainda, sabe o que está fazendo de pior? A Jessi, olha o que você está fazendo com a pobre da menina, hein? Jessilane está alimentando esperanças”, disparou a cantora. Aos risos, o atleta negou e respondeu: “O que eu fiz? Não estou fazendo nada, Lina”.

Sem paciência

Ansioso para aproveitar um banquete de líder, Arthur Aguiar reclamou da demora com Douglas Silva, Lucas e Paulo André – seus convidados para o almoço. “Que loucura, irmão”, disparou o cantor. “Caraca, está tenso Agora comecei a entrar naquele modo estresse”, comentou P.A. “Vou abrir a porta lá, irmão”, falou Arthur.

Nesta quarta, 23, acontece a Festa do Líder, com o tema “Sambanejo” e terá espumante rosé, pizza, air soccer, liberação da piscina para todos os participantes e microfone para soltarem a voz.