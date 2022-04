‘BBB 22’ tem show animado, aflição pré-paredão e treta por água

Entre a noite de sábado, 2, e a madrugada deste domingo, 3, os participantes do BBB 22 curtiram a “festa no apê” patrocinada pelo QuintoAndar, com decoração que remetia a um apartamento.

A animação ficou por conta do show de Alexandre Pires e Seu Jorge, que cantaram grandes sucessos de suas carreiras como Mina do Condomínio? e Sai da Minha Aba.

Os brothers se mostraram bastante animados com a apresentação e rolou até passinho sincronizado. “Maior showzão. Momento único da minha vida aqui dentro. Foi um dos melhores shows”, declarou Douglas Silva.

Fogo no parquinho

Durante a madrugada, Gustavo e Douglas notaram que o nível de água da casa estava baixo. E, nesse momento, Natália estava no banheiro tomando banho.

Gustavo, então, pediu para que ela desligasse a ducha. “Já está cancelada a água. Estou me lavando sem água”, respondeu a sister, que continuou dentro do box.

Em seguida, DG chegou e falou sobre a contagem de litros de água, mas Nat não gostou. “Vou começar a xingar. Não tem motivo de vir aqui ficar balançando beiço sendo que a água estava desligada.”

“Porque eu vou me lascar se você botar água a mais. Todo mundo vai se lascar. Consciência social, mulher. Vai pagar de louca agora? Pra cima de mim, não”, retrucou Gustavo.