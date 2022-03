‘BBB 22’ tem mais uma festa tranquila com muita conversa e cantoria

Nesta quarta-feira, 23, os brothers puderam curtir a festa do líder Arthur Aguiar, que teve como tema “Sambanejo”. A decoração foi em neon e teve até sofá para eles relaxarem. Ao longo da madrugada desta quinta, 24, o clima foi de paz, com algumas conversas pontuais sobre o jogo, mas nada que levasse a grandes discussões.

Com o microfone liberado, Arthur aproveitou o momento para cantar a sua música “Casa Revirada”, que conta com a parceria de Matheus & Kauan. E os outros participantes até fizeram uma coreografia. Quem também aproveitou para soltar a voz foi Paulo André. O atleta se juntou ao líder e a dupla cantou de tudo, desde músicas românticas até “Vida Real”, música tema do reality show.

Os demais participantes também se juntaram para cantar “Deixa Tudo Como Tá”, de Thiaguinho, que virou o grande hit da edição. Até Gustavo, crítico da cantoria, se rendeu ao momento.

Jogo da discórdia

Como de costume, os brothers usaram o tempo da festa para acertar assuntos pendentes na casa. Eliezer foi conversar com Pedro sobre o último jogo da discórdia. O designer não curtiu ter sido apontado por Scooby como influenciável. “Vou te falar a única coisa que me incomoda. Não tenho nenhum problema com voto. Estou aqui para ser votado. Mas no último Jogo da Discórdia, você usou três argumentos para falar que eu sou influenciável”, disse.

Eli completou afirmando que se ele fizesse o que as pessoas querem, DG já teria ido em três paredões. O brother também falou sobre os desentendimentos com o surfista. “Você é meu voto e eu sou seu voto, e beleza. Eu não sei em que momento a nossa relação desandou, ou se ela realmente desandou por consequência do jogo.”

Em seguida, ele lembrou que na semana anterior Scooby deu para ele o título de incoerente sem saber o que havia acontecido. “Você pega, me puxa e fala exatamente isso: ‘eu não sei o que aconteceu, mas todo mundo puxou o Eli, vem cá, eu acho você incoerente’…”

Scooby se defendeu: “Pelas explicações das pessoas e suas respostas, eu achei que você tinha sido incoerente. Não era pela história. É pelo que as pessoas contaram ali.”

Eliezer disse ser o próximo alvo do surfista, porém ele negou. “Você não é minha primeira opção de voto. Pode ser que seja em algum momento. Mas agora, por exemplo, existe outra pessoa que eu quero colocar.”