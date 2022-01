BBB 22: ‘se quiser me chamar para novela, estamos aí’, diz o eliminado Luciano

Como manda a tradição, Ana Maria Braga recebeu o primeiro eliminado do BBB 22 durante o Café com o Eliminado no programa Mais Você. O quadro começou nesta quarta-feira, 26, e será mantido em todas as quartas, com o eliminado da semana. Luciano foi o primeiro a tomar café com Ana Maria após o BBB em 2022. Ele foi eliminado com 49,31% dos votos e foi muito criticado – tanto pelos colegas quanto pelos telespectadores – por querer perseguir a fama a todo custo.

Ana Maria começou dizendo que querer ser famoso era natural e legítimo. “Você não teve vergonha nenhuma de falar seus sonhos em voz alta”, disse, se dirigindo ao participante. Luciano começou a participação dizendo que o que incomodou na casa foi o fato de ele ter certeza do que queria. “Isso às vezes pode assustar, porque a grande maioria das pessoas não sabem o que querem”, afirmou.

Após assistir a um comentário de Jade Picon sobre o incômodo, Luciano disse que a fala era contraditória. “Se ela alcançou onde o Luciano quer chegar, ela poderia dar conselhos”, pontuou o ex-participante. Ele ainda disse que Jade se afastava dele o tempo todo, mesmo ele querendo se aproximar da influenciadora.

Ana Maria também relembrou a briga de Luciano com Jessiane e Natália. Segundo ele, Natália falou uma coisa muito importante que o eliminado, até mesmo, trabalha durante a terapia: a busca dele pela constante aprovação das outras pessoas.

Luciano é dançarino e a apresentadora pontuou que a fama deve ser construída em cima dos talentos e do trabalho. Luciano lembrou que também é ator e modelo e brincou sobre a possibilidade de uma contratação da emissora: “Globo, se quiser me chamar para uma novela, estamos aí”.

Sobre os colegas de confinamento, Luciano revelou que cada um tem um detalhe especial, mesmo que alguns tenham feito comentários negativos sobre ele. “Eu senti como se fosse todo mundo da minha família nos primeiros dias”, comentou.

A apresentadora do Mais Você também relembrou sobre Naiara Azevedo, a responsável por mandar Luciano ao paredão. Quando o brother saiu, ela afirmou que quer o ajudar após o confinamento. Porém, Luciano disse que apenas quer ser amigo da cantora e que “vida real é vida real e jogo é jogo”.

O ex-brother havia chamado Naiara de hipócrita durante conversa com Rodrigo e reafirmou a indignação por a cantora ter puxado um integrante do Pipoca ao paredão.

Ana Maria, por fim, revelou que Luciano também faz vídeos para as redes sociais. “O sucesso vai te alcançar conforme o seu caminhar e eu desejo que você alcance os seus objetivos”, finalizou a apresentadora, desejando sorte ao primeiro eliminado.

Internautas

No Twitter, a participação do primeiro eliminado no Mais Você rendeu diversas reações e memes. Houve quem pontuasse, inclusive, que a fama já foi atingida só por Luciano tomar café com Ana Maria. “Luciano vai tomar café com a Ana Maria? P****, se isso daí num for fama eu tô maluco”, escreveu um usuário.

Outra usuária foi mais simpática com o eliminado: “Luciano até que está se saindo bem no café com Ana Maria Braga. Vamos seguir ele no insta pessoal, não custa nada ajudar no sonho do garoto”, escreveu.