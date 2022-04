‘BBB 22’: reencontro entre os participantes será um dia após a final

O BBB 22 chegou na reta final e falta menos de uma semana para o campeão da edição ser anunciado. Na terça-feira, 26 de abril, o Brasil vai descobrir quem ganha o prêmio de R$ 1,5 milhão, mas a programação do reality não para por aí.

Logo no dia seguinte, 27 de abril, todos os participantes da edição se reencontram no BBB: A Eliminação. Comandado por Ana Clara Lima e Bruno De Luca, o programa vai ao ar no Multishow e no Globoplay e promete uma ‘lavação de roupa suja’ entre os ex-BBBs, que vão conversar sobre tudo o que rolou dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Para encerrar a programação do reality show, na sexta-feira, 29, todos os apresentadores do BBB 22 vão participar de uma reunião e falar sobre o programa. Além de Ana Clara e Bruno, Tadeu Schmidt, Rafa Kalimann, Rhudson Victor e outros estarão presentes.