‘BBB 22’: madrugada tem show de Ludmilla e muita conversa sobre o jogo

Da noite do último sábado, 9, para a madrugada deste domingo, 10, rolou a festa do líder Douglas Silva no BBB 22.

A cantora Ludmilla foi a atração da noite e os brothers curtiram muito, é claro.

Tiveram passinhos e até momentos de emoção ao som das músicas românticas da artista.

Linn da Quebrada, por exemplo, ficou bastante emocionada ao ouvir a cantora performando a canção Tua Voz, de Glória Groove.

Após o show, o clima de alegria e emoção deixado por Lud deu espaço para conversas reflexivas sobre o jogo, que marcaram a madrugada.

O papo entre Gustavo e Linn da Quebrada, por exemplo, rolou solto. A conversa começou com os integrantes comentando sobre o que falaram no Raio-X da manhã de sábado, 9.

Lina aproveitou para fazer uma análise do jogo do brother: “Chegou com um propósito, mas se aliou a um grupo”.

Em seguida, após desabafar sobre o Paredão, a artista foi tranquilizada pelo advogado que disse acreditar que ela fica.

O curitibano aproveitou para falar também da sua percepção sobre o jogo de Eliezer: “É um personagem engraçado. Mas Para o jogo, ele não fez absolutamente nada”.

No outro canto da festa, outros participantes também refletiam sobre o jogo.

Arthur Aguiar conversava com Paulo André sobre algumas impressões que teve da casa desde a sua volta do Paredão Falso: “Ficam indignados e não aceitam”.

Pedro Scooby se juntou no papo e escutou o ator falar que ouviu seu nome na conversa entre Lina e Gustavo. O surfista, que participou do papo por um momento, discordou e chamou a atenção do artista: “Está com síndrome de perseguição”.

Scooby comentou com P.A e Arthur que estava conversando sobre o paredão com Lina e Gustavo. Tutu disse que eles estavam é falando dele. O surfista não gostou e rebateu dizendo que o Tutu tá com mania de perseguição.

Outro clima tenso envolvendo Scooby durante a madrugada foi com seu aliado no jogo, o camarote P.A.

Os atletas tiveram uma pequena D.R. após o fim da festa. P.A. estava chateado com uma brincadeira feita pelo surfista.

“É só pra tu tomar cuidado porque não é a primeira vez que tu faz isso. Na real, independentemente da minha reação, tu vacilou, tá ligado?”, disse o corredor.

Em outro momento da conversa, Scooby rebateu: “Toda vez que você me zoar na frente dos moleques, vou falar Você me zoa direto”.

P.A. então questionou: “Qual foi a vez que te zoei num lugar que machucou? Me dá um exemplo”.

“Vou começar a anotar agora. Quando for assim, vou falar ‘tá anotado'”, afirmou Scooby.

Antes de dormirem, os brothers se acertaram. Scooby disse: “Estava fritando com isso. Te amo. Desculpa”.

P.A. foi recíproco: “Te amo, também. Boa noite e amanhã tem videozinho. Esquece”