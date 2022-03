‘BBB 22’: Expectativa pelo Big Fone e novas estratégias marcam madrugada

A formação do décimo paredão do BBB 22 está causando um sofrimento antecipado, especialmente nos participantes do quarto lollipop. Sem ganhar nenhuma prova esta semana, eles tentam bolar novas estratégias para escapar da berlinda.

Como não sabem a dinâmica da semana, alguns deles resolveram apostar na possibilidade do Big Fone tocar. Linn da Quebrada e Eliezer ficaram próximos ao aparelho na expectativa de um toque.

Laís chegou até a área externa e perguntou o que estava acontecendo. Do jardim, Jessilane respondeu ser o “plantão Big Fone”.

Eli também falou sobre suas novas estratégias de jogo para Lina e Jessi. Segundo ele, Gustavo não é uma opção de voto. “Preciso fazer que o jogo mude, e ele não muda colocando o Gustavo.”

O designer afirmou que iria em Pedro Scooby, Paulo André ou Douglas Silva. Mas ele também não tem a opção de votar em Gustavo nesta semana, pois o brother já está no paredão.

Ele ficou entre os quatro piores na Prova do Líder e foi indicado por uma votação feita com os participantes já foram eliminados da edição.

Já Gustavo se mostrou indignado com o fato de Eliezer ainda não ter ido ao paredão. “Não é possível que esse cara não vá de novo”, comentou.

No entanto, o brother afirmou que se tivesse direito a um contragolpe iria em outra pessoa: Eslovênia. “Meu equívoco com o Vinicius me fez pensar que foi um acerto, porque ele não iria. Ele ia passar por mais uns cinco paredões na moita, e a Eslô também.”

Com Arthur como líder, é bem provável que Laís seja indicada diretamente – e, caso aconteça, poderá contragolpear alguém. A expectativa é que ela vá em algum dos meninos que são amigos do cantor. A votação da casa vai definir o quarto emparedado.