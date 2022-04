‘BBB 22’: Eli falando sobre nome sujo e farpas entre Gustavo e P.A. marcam o dia

O modo turbo do Big Brother Brasil 22 foi ativado e com o 12º paredão já formado, os ânimos na casa mais vigiada do Brasil estão à flor da pele. Os brothers não sabem, mas o paredão é falso e o eliminado da próxima terça, 5, vai ficar no Quarto Secreto e volta pra casa em breve.

Enquanto a falsa eliminação não acontece, nesta segunda, 4, os confinados aproveitaram ação de uma das patrocinadoras do programa e fizeram um almoço especial. Durante o dia, Eli contou detalhes da sua vida financeira, Gustavo e Paulo André trocaram algumas farpas, e Pedro Scooby relembrou o dia em que assistiu s um show de Beyoncé ao lado de Paulo Gustavo.

Confira os detalhes:

Nome sujo na praça

Em uma conversa com Eliezer, Natália revelou estar apreensiva sobre suas finanças fora da casa. “Eu tô com medo de sair e meu nome estar no SPC e Serasa”, comentou a mineira.

O brother contou que entrou no reality show com o nome sujo e só viajou para Maldivas porque dividiu tudo no cartão: “O meu nome, quando entrei, já estava sujo. Para vocês terem uma ideia, eu fui para as Ilhas Maldivas e paguei tudo no cartão. É por isso que eu sou pobre, gente! Foi 20 dias antes de entrar. Dividi tudo no cartão”.

Pelo visto, o brother decidiu compartilhar sua receita para conseguir viajar pelo mundo, mas explicou que isso tem prós e contras. “É assim que eu faço e dá certo, gente! E tô assim, tô vivo. Com nome no SPC e Serasa? Com nome no SPC e Serasa! Nome sujo? Nome sujo! O banco não me quer? O banco não me quer! Mas…”, comentou o publicitário.

“E ainda fez o ‘treco’ harmonização na cara com o nome do seu pai, né?”, questionou Natália. “Não, foi no meu nome, mesmo. Acho que a mulher não sabia que o meu nome estava sujo”, respondeu Eli.

Farpas no almoço

Os brothers do BBB 22 prepararam um almoço durante uma ação patrocinada e isso acabou gerando um clima tenso entre os brothers. Arthur Aguiar pediu que P.A. transferisse a sobremesa de uma panela para o pote, mas o que era pra ser tranquilo acabou virando uma troca de farpas entre Gustavo e o atleta.

Nesse momento, Gustavo distribuiu alfinetadas e o atleta acabou perdendo a paciência. “Não ia esfriar nunca em uma panela quente”, pontuou o paranaense. “Eu estava comendo, mano! Não posso respirar? Acabei de comer, tô respirando. Sou obrigado a fazer o bagulho, não”, esbravejou Paulo André.

“Não é pra mim, cara. É para todos”, respondeu Gustavo. P.A não gostou do tom que a conversa estava tomando e respondeu: “Tá achando que é o Big Boss, pô?”. “Vai deixar esfriar na panela quente?”, perguntou o empresário em tom de ironia.

Show da Queen B

Durante uma conversa com os outros brothers, Pedro Scooby lembrou da vez que assistiu a um show de Beyoncé ao lado de Paulo Gustavo. A apresentação foi em Amsterdã e ele foi graças ao convite do comediante.

“Ele era muito fã da Beyoncé. Ele sempre falou que comprava um ingresso que é tipo dentro do palco. Aí ele sempre ia nesse lugar. Um dia ele falou: Vamos em Amsterdã. Vou comprar os ingressos e você vai”, relembrou.

“Eu falei: ‘Já é! Vejo o hotel e tudo, e você só me fala qual é a data’. Eu era casado com a mãe das crianças Luana Piovani. Marcamos com ele e fomos para Amsterdã”, concluiu.