‘BBB 22’: Brothers comentam a evolução de Jessi e Eliezer confiante são destaques

Depois da formação do nono paredão do Big Brother Brasil e uma prova Bate e Volta que rendeu memes dentro e fora da casa, os confinados aproveitaram a segunda-feira para pedir a permanência ou a saída dos emparedados da semana. O clima segue tenso entre os brothers que estão na berlinda. Eliezer e Laís estreiam no paredão e Douglas Silva encara seu segundo.

Durante o Raio-X, Gustavo, que vive um romance com Laís, pediu para o público deixar a médica permanecer na casa. O brother tinha ido direto para o paredão após a Prova do Líder da última quinta-feira, 17, e escapou da berlinda graças a prova Bate e Volta.

“Obrigado a todos que torceram por mim e conseguiram mandar energia positiva para eu escapar do paredão. … Não queria ir para o paredão com a Laís, né? Pessoa que eu estou gostando muito, quero muito que fique. Então peço a todo mundo que, de alguma forma torce por mim, quer minha presença aqui, que deixe ela ficar”, declarou .

O empresário também pediu para deixarem Douglas Silva no programa, pois a médica e o ator são parte do seu pódio. “Se possível, também deixar o D.G. São duas pessoas que eu gosto muito, minhas prioridades dentro da casa. Meu pódio. Então é isso Quero muito que eles fiquem”, pediu.

Enquanto Gustavo pede a permanência de Laís, Arthur Aguiar, o líder da semana e quem indicou a sister para a berlinda, aproveitou o seu momento no confessionário para pedir a saída da médica: “Paredão foi montado. Consegui botar a pessoa que eu queria, que era a Laís. Agora é com vocês. Foi o que eu falei: pra mim é essencial pro meu jogo que ela saia”. Confira outros destaques do dia:

‘Vou ficar perdido’

Com a amada no paredão, Gustavo revela que se Laís deixar o BBB 22 no paredão da próxima terça, 22, ele vai “ficar perdido” no jogo. “Não vai ficar perdido. Nem pensa assim”, respondeu a médica.

“É que você é meu ponto de equilíbrio. Se eu perder, vou ficar maluco”, declarou. “Você não vai fazer isso, não. Eu te xingo lá fora”, brincou Laís.

Confiante no paredão

Encarando o primeiro paredão, Eliezer acredita que não vai deixar o reality show. Em uma conversa com Linn da Quebrada, Natália e Jessi, o publicitário revelou que está confiante em encarar a berlinda com Douglas Silva e Laís.

“Eu estou sentindo muita confiança em você, sabia?”, comentou a cantora. “Estou confiante. Eu quero ficar, eu vou ficar. Hoje eu consigo ver os meus movimentos, os certos e errados. E eu acho que a coisa mais importante é essa: não fiz um personagem. Fui eu. e mesmo nas escolhas erradas, eu fui eu e acho que isso é muito importante”, comentou o brother.

A evolução de Jessi

Em uma conversa na área externa, Pedro Scooby, Gustavo e Jessi conversavam sobre o jogo e a mudança de comportamento da sister dentro do reality show. “Eu acho que você tem mostrado muito mais sua opinião. Você é uma pessoa querida, divertida, gente boa, mas sua opinião era guardada só para suas amigas e agora você expõe muito mais”, falou Scooby.

“Eu fui sincero com você, te via como uma das plantas e aquela pessoa mais escondida. Hoje em dia você não cabe mais nesse lugar. Com certeza você mudou para melhor. Na verdade, você ficou mais à vontade para falar”, concordou Gustavo.

A sister respondeu e explicou que no começo tinha medo de como “as pessoas iam lidar” com seus pensamentos e se isso a levaria para o paredão. “Na segunda semana eu já fui para o paredão, na terceira eu fui influenciável e daí pra frente parecia que ou eu começava a tô nem aí pro que isso vai gerar ou ficava nesse lugar aí”, fala.

Tatuagem de amizade!

Pedro Scooby revelou que tem uma tatuagem igual a de Neymar. Em conversa com Natália, enquanto ela cortava seu cabelo, os dois viram a foto do jogador na embalagem do desodorante e ele comentou: “Olha aqui! A foto do Ney, aqui! Com a tatuagem igual a minha”.

“Igual à sua? Qual?”, perguntou a mineira. E o surfista mostrou que também tinha a frase “Tudo Passa” escrita no pescoço: “Eu tenho desde que eu tenho 16 anos de idade. A gente era bem colado”.

“Vocês dois eram amigos?”, questionou Natália. “A gente ainda é Só que a gente anda um pouco mais distante assim porque A vida, né?”, respondeu Scooby.

Sambanejo na festa do líder

A festa desta quarta-feira, 23, será do líder Arthur Aguiar e o tema já foi revelado. O cantor e os moradores da casa mais vigiada do Brasil vão se divertir em uma festa com temática “Sembanejo”.

Durante a tarde desta segunda, 21, o ex-Rebelde escolheu alguns itens para incrementar a diversão da semana. Dentre os itens, ele colocou: Espumante rosé, pizza, air soccer e liberação da piscina para todos os participantes.

Já Douglas Silva, Paulo André, Pedro Scooby e Lucas Bissoli contribuíram para deixar a festa ainda melhor e vão receber um microfone para soltar a voz durante a noite.

Enquanto a festa “Sambanejo” não chega, muitas coisas ainda vão acontecer no Big Brother Brasil 22. Nesta segunda-feira, 21, acontece a tão esperada “reunião de condomínio”, o Jogo da Discórdia. E na terça-feira, 22, terá o resultado do paredão entre Douglas Silva, Eliezer e Laís.